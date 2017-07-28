﻿تقرير حقوقي مصري: عدد المواقع المحجوبة وصل 130

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر، وصول عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى نحو 130، غالبيتها مواقع إخبارية، منددة بمخالفة الدستور وتقييد حرية الإعلام والتعبير.

وقالت المؤسسة الحقوقية الشهيرة في بيان، مساء أول أمس الخميس، إن الحكومة المصرية حجبت مجموعة من المواقع في البلاد، منذ 24 أيار/مايو الماضي، دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك، حيث فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، دون توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات.

وأشارت إلى أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت حجب 21 موقعا نقلا عمّا أسمته الوكالة «مصدرا أمنيا رفيع المستوى».

وأعلنت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» تحليلا قانونيا وتقنيا للقرار غير المعلن بالحجب، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الفترة من 24 مايو/أيار إلى 27 يوليو/تموز 2017، حجب عدد من المواقع الإلكترونية في مصر، حيث طال الحجب مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل.

وقالت إنها اعتمدت في رصدها على مجموعة من المعايير التقنية للتأكد من الحجب، منها أداة «OONI» وهي عبارة عن برمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات في شبكة الإنترنت، تُتيح إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة، كما تُتيح نشر نتائج الاختبارات التي أجراها مستخدموها، وقارنت المؤسسة النتائج التي حصلت عليها من خلال الأداة بنتائج الاختبارات الأخرى التي ينشرها المستخدمون من مصر.

واختبرت المؤسسة إمكانية الوصول للمواقع المحجوبة عبر مجموعة مختلفة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر «تي إي داتا، وفودافون، وأورانج، واتصالات، ولينك دوت نت، ونور». وقد استخدمت المؤسسة متصفحا مخصصا للاختبار مع خدمات ومواقع تغيير العناوين الالكترونية للتأكد من الحجب في مصر دون غيرها من الدول، على الشبكات المذكورة.

وأكدت أنه لم تصدر أي بيانات رسمية من قبل شركات الاتصالات المختلفة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي لم يتم الاعتماد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وأشارت إلى أنها رصدت حجب 129 موقعا في الفترة من 24 مايو وحتى 27 يوليو 2017، بالإضافة إلى حجب موقع (العربي الجديد) في نهاية عام 2015.

وتابعت: في يوم 12 يونيو/حزيران الماضي، لاحظنا البدء في حجب مجموعة من المواقع التي تقدم خدمة «VPN» وهي الممارسة التي يمكن أن تُنبئ بنية الحكومة في استمرار الحجب وتصفية المحتوى الذي يستطيع المستخدمون المصريون الوصول إليه.

وقالت إن نتائج اختبارات الحجب بين مجموعة الشركات الخاضعة للاختبارات اختلفت للموقع الواحد على الشبكات المختلفة.

وزادت: في أوقات كثيرة، رصدت المؤسسة اختلافا في عدد المواقع المحجوبة على كل شبكة، خاصة وأن بعض المواقع حُجبت ورفع عنها الحجب عدة مرات في الشبكة نفسها، وكانت شركة «نور» أقل شركة في عدد المواقع المحجوبة، وهي الشركة الوحيدة التي لم يتم قطع الإنترنت عن مستخدميها خلال أحداث الثورة المصرية2011.

وكشفت «حرية الفكر والتعبير» أن الحجب الذي طال بعض المواقع أثّر على المواقع الأخرى على النطاق نفسه. على سبيل المثال لُوحظ أنه على خلفية حجب موقع قناة الجزيرة القطرية (العربي) حُجبت 10 مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق « جزيرة نت أي».

وأوضحت أن بعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص مثل «دايلي نيوز إيجيبت، والبورصة، والمصريون»، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة في مصر كموقع «مدى مصر، ومصر العربية». كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقالين نُشرا في جريدة «دايلي نيوز إيجيبت»، الأول في سنة 2014، والثاني في سنة 2015.