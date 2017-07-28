﻿تصاعد الاحتجاجات العمالية في مصر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل

القاهرة ـ «القدس العربي»: ارتفعت موجة الاحتجاجات العمالية في مصر، للمطالبة بزيادة الأجور لتتماشى مع غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، و تحسين ظروف العمل.

وقررت النيابة العامة في أسوان، أمس، حبس 8 من عمال مصنع الإسمنت في أسوان «ميدكوم»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للعمال تهم تعطيل وسيلة من وسائل الإنتاج عمدًا بالاشتراك مع آخرين، و استخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم، ما ترتب على ذلك تعطيل سير العمل والاشتراك مع آخرين في ذلك، وتحريض مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من وظيفتهم، وترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة، والاتفاق مع آخرين على ترك العمل والامتناع عن واجب من واجبات وظيفتهم، مبتغين من ذلك تحقيق غرض مشترك هو زيادة الأجور، بقصد تعطيل سير العمل والإخلال بانتظامه، ما ترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على العمال، أمس الأول، أثناء قيامها بفض اعتصام عمال مصنع إسمنت أسوان «ميديكوم» على طريق «أسوان- أبوسمبل».

وبدأ اعتصام عمال مصنع إسمنت أسوان قبل 4 أيام، احتجاجًا على مصرع 2 من العمال وإصابة 3 آخرين أثناء عملهم داخل المصنع، عندما انسكبت عليهم مادة حارقة، واتهم العمال المعتصمون إدارة المصنع بالإهمال.

وكان اللواء مجدي موسى، مدير الأمن، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أسوان بورود إخطار من غرفة الإسعاف يفيد بإصابة عدة أشخاص داخل مصنع إسمنت أسوان بعد انسكاب مادة حارقة تستخدم في تصنيع الإسمنت على العمال، وتبين أنه أثناء نقل المادة التي تستخدم في تفاعلات تصنيع الإسمنت انسكبت المادة التي تتجاوز حرارتها 1400 درجة من المجرى المخصص لها، على العمال أثناء قيامهم بأعمال إنشائية، ما أسفر عن إصابة 5 منهم، وتوفي أحدهم على الفور بعد تفحم جثمانه في موقع الحادث، فيما لفظ الثاني أنفاسه أثناء تلقيه العلاج في مستشفى أسوان الجامعي، ويعاني ثالث من حروق بنسبة 95٪ وحالته الصحية حرجة.

ونظم العاملون في شركة الصناعات الكيميائية المصرية «كيما أسـوان»، اعتصاما مفتوحا في مقر الشركة، للمطالبة بحقهم في العلاوات وتوحيد منظومة الأجور. وطالب العاملون باعتماد العلاوة الخاصة الصادرة بقانون 16 لسنة 2017، وقانون العلاوة الخاصة لسنة 2016، وضمها إلى الأجر الأساسي مباشرة، واعتماد العلاوة الخاصة الصادرة بقانون 77 لسنة 2017 قانون العلاوة الخاصة لسنة 2017، وضمها إلى الأجر الأساسي مباشرة.

وأضاف العاملون أن ذلك بجانب اعتماد علاوة غلاء المعيشة الصادرة بقانون 78 لسنة 2017 وقانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لسنة 2017، وضمها إلى الأجر الأساسي مباشرة، وتوحيد منظومة الأجور في جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية وعدم التمييز لتحقيق العدالة والمساواة كما كفلها الدستور والقانون.

وفي السياق نفسه، امتنع عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، خلال الأيام الماضية عن استلام رواتبهم عن شهر يوليو/تموز احتجاجا على عدم صرف العلاوة الخاصة التي أُقرت للعاملين في القطاع الخاص والعام بواقع 10٪ بحد أدنى 165جنيها وحد أقصى 330جنيها. وكان عمال الشركة من المفترض أن يكونوا قد صرفوا كامل رواتبهم في يوم 20 يوليو/ تموز الجاري حيث من المعتاد أن يبدأ الصرف أيام 17و18و19وينتهي يوم 20 من كل شهر، إلا أنه عند صرف أجورهم التي تأخرت عن الميعاد المحدد لصرفها، اكتشف العمال أنها لا تحتوي على العلاوة المقررة لهم، وهو الأمر الذي دفعهم لرفض استلامها، خاصة في ظل ارتفاع وتزايد الأسعار بشكل جنوني لا تستطيع أن تواكبه أي علاوة أو زيادة محدودة في الأجور.

وواصل العاملون في شركة «سيغما تك» للصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية في مدينتي «قويسنا»، و6 أكتوبر، المملوكة للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، لعدم صرف رواتب العاملين عن شهري يونيو ويوليو. وأعلن العاملون عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لحين صرف الرواتب، وتلبية مطالبهم بصرف العلاوات عن الشهور الماضية.

ويواصل عمال النظافة في الجامعة الأمريكية اعتصامهم في مقر الجامعة بعد تردد معلومات عن عزم الإدارة الاستغناء عن أكثر من 170 موظفا من عمّال النظافة. وبمجرد تسرب الخبر إليهم، دخل العمال في اعتصام مفتوح داخل مبنى الجامعة في القاهرة الجديدة، احتجاجًا على القرارات التعسفية من الإدارة، خاصة مع نيتها الاستعانة بشركة توريد عمالة لجلب عمال آخرين بعدما خدموا أكثر من 10 أعوام في الجامعة التي حاولت إرضاءهم بمكافآت مادية، وكذلك حاولت العرض عليهم بأن يدخلوا في مقابلات شخصية مع الشركة الجديدة ويتم قبول بعضهم، إلاّ أن جميع المحاولات باءت بالفشل واستمر عمال النظافة بالتمسك بحقوقهم.

وبعد 10 أيام من بدء الاعتصام بدأ بعض العمّال يحاولون الخروج من الجامعة لجلب الطعام والشراب والملابس التي يحتاجونها إلاّ أن إدارة الجامعة منعت دخولهم من جديد، وكذلك منعت دخول جميع المستلزمات إليهم، كنوع من أنواع الحصار من أجل فض الاعتصام.