﻿ نائب عربي: نتنياهو يدعو لارتكاب جريمتي حرب

الناصرة ـ «القدس العربي»: ردا على ما كشفت عنه القناة الإسرائيلية الثانية حول تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مبادلة مستوطنين بفلسطينيي الداخل، في تسوية مستقبلية، أكد نائب عربي في الكنيست أن مواطنتهم مشتقة من وطنهم، وان نتنياهو ينتهك القانون الدولي. ونقلت القناة عن نتنياهو اقتراحه لممثلي الحكومة الأمريكية بصفقة تبادل بين مستوطنات في الضفة الغربية وبين بلدات عربية داحل الخط الأخضر، خاصة في منطقة المثلث في إطار تسوية سياسية مستقبلية.

وفي رده على هذا النشر اعتبر النائب يوسف جبارين وهو محاضر في القانون الدولي من أم الفحم، أيضا ان هذه التصريحات هي دعوة لارتكاب جريمتي حرب حسب القانون الدولي. معللا ذلك بالتاكيد على أنها تحتوي اولاً على مخطط لإجراء ترانسفير ضد المواطنين العرب في وادي عارة، وثانيًا على مخطط لضم المستوطنات، غير القانونية أصلًا، الى السيادة الإسرائيلية.

جبارين أوضح لـ «القدس العربي» أن نتنياهو «لا يفوت أية فرصة إلا ويحرض من خلالها على المواطنين العرب بهدف نزع الشرعية عنهم وعن القيادة السياسية العربية، وذلك بهدف شرعنة الإقصاء والتمييز اللاحق بهم، وتعميق إقصائهم عن الساحة السياسية في البلاد».

وأكد أن تصريحات نتنياهو تنم عن جهل بالتاريخ وبالقانون الدولي وحقوق الإنسان، منوها أنه بمجرد إجراء مقارنة بين المواطنين العرب والمستوطنين فهي باطلة من أساسها لأن المواطنة التي يتمتع بها المواطنون العرب مشتقة من تجذرهم بوطنهم ومن أصلانيتهم وارتباطهم التاريخي والجغرافي بالوطن، وليست منّة من نتنياهو وحكومات اسرائيل، وذلك بخلاف المستوطنين الذين يحتلون بالقوة أرضًا ليست لهم تم سلبها من أصحابها الفلسطينيين.

وأكد جبارين أن نتنياهو يحاول التهرب من قضايا الفساد التي تلاحقه في الفترة الأخيرة عن طريق التحريض على فلسطينيي الداخل. مشددا على أن مصيره ومصير سياساته الاحتلالية والقمعية سيكون في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا.

وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية، أن نتنياهو عرض على المبعوثين الأمريكيين، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، ضم مستوطنات للقدس مقابل منح بلدات في وادي عارة للسلطة الفلسطينية. وذكرت القناة أن نتنياهو قدم هذا الاقتراح للأمريكيين كجزء من اتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس حكومة في اسرائيل بمثل هذه التصريحات علانية ويقدم اقتراحًا لعقد صفقة كالتي اقترحها نتنياهو. يشار الى أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية القدس العظمى. وقد أعلن نتنياهو الأربعاء الماضي عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل المستوطنات «معاليه أدوميم» و «بيتار عيليت» و»غفعات زئيف» و»أفرات» والكتلة الاستيطانية «غوش عتيسون».

وكان قد بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة الليكود. وبحسبه فإن اقتراح القانون لا يشتمل على إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بل ستبقى تعمل تحت الحكم العسكري، علما بأن اقتراح القانون يعطي بلدية الاحتلال صلاحيات على الأراضي المقامة عليها المستوطنات.

يشار الى أن فكرة الترحيل قديمة وولدت في حزب العمل قبل عدة عقود، وما لبثت أحزاب في اليمين أن تبنتها، وما زال زعيم حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان وزير الأمن يدعو لها في برامجه الانتخابية وتصريحاته. ويدعي ليبرمان انه يدعو لمبادلة أم الفحم ومنطقتها مع أراضيهم وبيوتهم مقابل كتل استيطانية، لكن فلسطينيي الداخل يرفضون ذلك جملة وتفصيلا لكونها سابقة، ولأنها لا تعيد الأراضي التابعة لمنطقة نفوذ أم الفحم وبناتها التي احتلت وسلبت عام 48.

وأيد جبارين في ذلك زميله ابن النقب النائب عن المشتركة طلب ابو عرار، داعيا في سياق متصل لإغلاق ما يعرف بسلطة توطين البدو. واتهم اسرائيل بمحاولة القيام بتطهير عرقي في صحراء النقب بذرائع مختلفة ومن خلال هذه السلطة التي تحترف هدم المنازل وإتلاف المزارع. وعلى خلفية الكشف عن مخططات اسرائيلية جديدة بهدم منازل وقرى «غير معترف بها» دعا ابو عرار في بيان للأهالي برص الصفوف، والنضال من أجل تحصيل حقوقهم، ولمقاطعة «سلطة توطين البدو».