﻿«هيئة تحرير الشام» تستكمل سيطرتها على إدلب بعد طرد خصمها «أحرار الشام»

دمشق – «القدس العربي» : تعيش إدلب واقعاً جديداً تشكل عقب نتائج صراع بين أكبر القوى العسكرية التي فرضت سيطرتها على الشمال السوري، فبعد أن طردت «هيئة تحرير الشام»(النصرة سابقاً)، خصمها حركة «أحرار الشام» من المحافظة، بدأت تتخذ إجراءات لاستكمال سيطرتها، وفرض نفوذها بشكل نهائي.

وأصدرت الهيئة مساء يوم الخميس تعميماً نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً إلى قادة فصائل المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب، يقضي بمنع تشكيل أي فصيل عسكري جديد في المنطقة وتحت أي مسمّى.

وجاء في التعميم الممهور بتوقيع المسؤول العام لدى هيئة تحرير الشام ،هاشم الشيخ: «حرصاً من قيادة هيئة تحرير الشام في الحفاظ على الساحة من التشرذم ودفعاً للوصول إلى مشروع جامع يحفظ الثورة وأهلها، يمنع تشكيل أي فصيل جديد في الشمال المحرر تحت إي مسمّى بعد تاريخ صدور هذا التعميم».

ونبّه التعميم إلى منع خروج أي مقاتل بسلاحه بعد انشقاقه عن فصيله حيث جاء «أي فرد أو مجموعة تنشق عن أي فصيل من الفصائل الموجودة في الساحة الحالية بما فيها هيئة تحرير الشام يخرج بدون سلاح».

ملامح عسكرية جديدة في الشمال السوري بدأت بالظهور نتيجة فشل حركة «أحرار الشام» بالحفاظ على مقراتها ومناطق سيطرتها في إدلب، وخاصة على الشريط الحدودي مع تركيا والمعابر الرئيسية، مما أتاح لهيئة «تحرير الشام» ببسط نفوذها على المحافظة، بينما أجبرت الحركة على الانسحاب بكامل عناصرها إلى سهل الغاب في ريف حماة، إضافة إلى ريف حلب الغربي ومنطقة جبل الزاوية، وهي مناطق القوة التي ما زلت بيد» الأحرار،» إضافة إلى معرة النعمان وريف المعرة الشرقي وريف حماة الشرقي، وباقي المناطق المحررة من دون إدلب وما حولها، فضـلاً عن بعـض النقـاط العسـكرية في السـاحل السـوري.

وتحدث الناشط الميداني محمد . ج من أبناء محافظة ادلب لـ «القدس العربي» عن الواقع الذي يعيشه أبناء المنطقة في ظل المتغيرات الراهنة فقال : «الشمال السوري يعيش على وقع حدثين ميدانيين بالغين في الأهمية، الأول التطور العسكري الأخير الذي ضرب الشمال السوري، وبسط هيئة تحرير الشام لنفوذها على إدلب، واستفرادها بالقرارات العسكرية والسياسية والمحلية،

والتطور الثاني، عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في عموم مدن وبلدات الشمال السوري، بعد عودة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى عمله كما كان سابقاً، فتنفس الأهالي الصعداء، وزالت غمامة الخوف التي كانت تسيطر على الأجواء العامة من أن مدينة إدلب وريفها ستقعان تحت حصار خانق، وسط تناقل للأحاديث المحلية والتصريحات الدولية ومفادها بأن إدلب متجهة لمصير مشابه لما حصل في مدينة الموصل العراقية».

وتابع الناشط : «هيئة تحرير الشام، تريد أن تكون المرجعية الوحيدة في الشمال السوري، بعد انهائها للسواد الأعظم من تشكيلات الجيش الحر والفصائل الإسلامية على مدار سنوات خلت، وفي ذات الوقت تريد ايجاد حالة من الثقة مع الأهالي، بعد اهتزازها بشكل كبير عقب المعارك الطاحنة التي جرت مع حركة أحرار الشام، والتي انتهت بهزيمة الأخيرة».

وقال مصدر عسكري خاص تابع لفصائل الجيش الحر خلال اتصال مع «القدس العربي»: إن «منع الهيئة من تشكيل أي ذراع عسكري جديد في الشمال السوري يأتي بعد يقينها بتفريغ الساحة من أي منافس لنفوذها، وقرارها الأخير حول منع أي تشكيل في إدلب، كانت قد طبقته الهيئة منذ زمن بعيد وقبل تغير اسمها من هيئة فتح الشام إلى هيئة تحرير الشام».

وأوضح القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أن «عامل الثقة واهتزاز المصداقية بين الفصائل الإسلامية والجيش الحر في الشمال السوري، كان أحد أهم أبرز الأوراق القوية التي استغلتها الهيئة لصالحها، وهذا العامل مكنها من قمع الجيش الحر بادئ الأمر، والتوجه لتحجيم الفصائل الإسلامية في المرحلة الحالية».

وأعيد الأربعاء، فتح معبر باب الهوى الحدودي والذي يقابله من الجانب التركي معبر «جلفا غوزو» ذهابا وإيابا، بعد تسليمه لإدارة مدنية، بموجب اتفاق بين «أحرار الشام» و»هيئة تحرير الشام» في ادلب، حيث عادت إجراءات الدخول والخروج، أمام الأهالي إضافة إلى الإجراءات الجمركية والحركة المروية أمام المساعدات الإنسانية والطبية إلى وضعها الروتيني.

وأكد ناشطون محليون في الشمال السوري، عودة العمل إلى معبر باب الهوى بعد توقفه جراء اقتتال هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، بعد تخوفهم من قطع الشريان الإنساني الوحيد عن الأهالي عقب إعلان المعبر الحدودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»، أن المعبر عاد للعمل باتجاه واحد فقط من تركيا إلى سوريا.

وتداولت مصادر أهلية عودة المعبر إلى عمله بشكل جزئي، بعد زيارة وفد تركي للمعبر للاطلاع على التجهيزات فور تسليم المعبر لإدارة مدنية.

في الموازاة، اتهمت «هيئة تحرير الشام»، أمس «فيلق الرحمن»، التابع للجيش السوري الحر، بقتل أحد عناصرها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وجاء في بيان نشر على قناة «تحرير الشام» في تطبيق «تلغرام»، أن «مجموعة من فيلق الرحمن قتلت أحد عناصرها، ويدعى أبو عبد الرحمن الحلبي، في بلدة حمورية (11 كم شرق دمشق) بعد أن حاولت أخذ سلاحه، إلا أنه استطاع الهرب إلى منزله»، مضيفة أن «عناصر الفيلق لحقوا به إلى المنزل وقتلوه».