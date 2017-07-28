﻿«الدولة الإسلامية» يهاجم «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الرقة

لندن – « القدس العربي» – وكالات: هاجم تنظيم «الدولة الإسلامية»، أمس الجمعة، «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة إلى الشرق من الرقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وخطف عدد من الأشخاص.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الاشتباكات أوقعت خسائر بين نازحين ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية»، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. ويوجد في منطقة الكرامة التي استهدفها التنظيم مخيم للنازحين. وأكد مسؤول كردي النبأ لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأوضح معاذ عزيز، أحد النشطاء الإعلاميين في الرقة، أن «تنظيم الدولة هاجم مجموعة تابعة للقوات الكردية بسيارة مفخخة بالقرب من بلدة الكرامة».

وأشار، إلى أن «الهجوم أسفر عن مقتل العديد من مسلحي التنظيم».

وأكّد الناشط السوري كذلك أن «وحدات المدفعية التابعة للولايات المتحدة قصفت مستشفى الرقة الذي يستخدمه «الدولة» مقراً له.

وأضاف أن «القصف العنيف على الرقة تسبب في مقتل العديد من المدنيين أيضاً»، مشيراً إلى أن المستشفيات بحاجة للأدوية والمستلزمات الطبية بسبب كثرة عدد المصابين.

وتهيمن «وحدات حماية الشعب الكردية» على «قوات سوريا الديمقراطية» وهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «الدولة الإسلامية» في سوريا. وتقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» مسلحي تنظيم «الدولة» حالياً للسيطرة على الرقة.

وحسب المرصد، «قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على نصف المدينة. «

وفقد تنظيم «الدولة» السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا خلال الشهور الماضية في مواجهة حملات منفصلة من جانب «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش السوري المدعوم من روسيا ومقاتلي المعارضة الذين تدعمهم تركيا.

في الموازاة، قُتل 84 مدنياً وأصيب 90 آخرون، خلال اليومين الماضيين، جراء هجمات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والوحدات الكردية، على مدينة الرقة شمالي سوريا.

وحسب بيان نشرته شبكة نشطاء سورية محلية تُدعى «الرقة تذبح بصمت» على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن «84 مدنياً قُتلوا فيما أصيب 90 آخرون، جراء هجمات التحالف الدولي والوحدات الكردية على الرقة خلال يومي 26 و27 تموز/يوليو الجاري.»

إلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تنظيم «ب ي د/ بي كا كا» في سوريا.

وأرسلت 180 شاحنة محملة بالعتاد العسكري والذخيرة، على دفعتين خلال الأيام السبعة الأخيرة، إلى الحسكة ومنها إلى العناصر الكردية شمالي الرقة (شمال).

ودخلت 100 شاحنة في 22 تموز/يوليو الحالي، و80 أخرى أمس، إلى الحسكة (شمال شرق)، عبر الحدود العراقية.

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة 629 شاحنة محملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة، إلى مناطق «ب ي د/ بي كا كا» بين 5 حزيران /يونيو الماضي و17 تموز/يوليو الحالي.

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انطلاق عملية تحرير مدينة الرقة من تنظيم «الدولة الإسلامية» في 6 حزيران/يونيو الماضي، إلا أن واشنطن تقدم دعما عسكريا لـ «ب ي د» الذراع السوري لـ» بي كا كا»( حزب العمال الكردستاني) منذ نيسان/أبريل 2016.

ويسيطر «ب ي د» التابع لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق)، وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلًا عن منطقة عفرين، شمال غرب.

والشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أنّ بلادها دعمت ما تسمى «قوات سوريا الديمقراطية» في الحملة العسكرية ضد تنظيم «الدولة» في محافظة الرقة، بمروحيات «أباتشي»، ومدافع «هاوترز» وصواريخ تُطلق من منصات منظومة «هيماريس».