﻿رئيس برشلونة: ليس لدينا نية في الاستغناء عن نيمار

برشلونة ـ الأناضول أكد غوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الاسباني أنه لا توجد لدى مسؤولي النادي الكتالوني أي نية للاستغناء عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفي تصريح صحافي، الخميس الماضي، قال بارتوميو «لا توجد لدينا نية بالتخلي عن نيمار أو التفريط به، نحن في زمن الاحتراف».

وأضاف «نيمار لا يزال لاعبا في برشلونة، ولديه عقد مستمر هنا، إنه لاعب عظيم ولديه مستقبل كبير».

وأوضح «العديد من المواهب ترفض البقاء في الاحتياط لذلك يفكرون بالرحيل، لا نستطيع تغيير هذه المعادلة فنحن نملك التشكيلة الأساسية الأقوى».

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام الاسبانية حول رغبة نيمار في الرحيل عن الفريق الكتالوني، واستعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسداد قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه.

وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس وشارك مع الفريق الكتالوني في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 100 هدف.

… وبيكيه: يسعى لرئاسة النادي

برشلونة ـ الأناضول: أكد جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الاسباني أنه لا يحلم بالقيادة الفنية للفريق الكروي في المستقبل.

وفي تصريح صحافي، قال بيكيه إنه لا يحلم أن يكون مديرا فنيا للفريق الأول لبرشلونة في يوم من الأيام فهذا الأمر ليس من أهدافه وأحلامه المستقبلية.

وأضاف أن شغله الشاغل وطموحاته تتمثل في رئاسة كيان كبير بحجم نادي برشلونة في المستقبل بعد إعلانه الاعتزال.

وأنهى برشلونة الموسم المنقضي 2016-2017 للدوري الإسباني «الليغا» في المركز الثاني برصيد 90 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد الذي توّج باللقب للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه.

وتوّج بيكيه (30 عاما) مع برشلونة بالعديد من الألقاب وهي ست بطولات للدوري الإسباني (الليغا)، وخمس مرات بلقب كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر القاري وكأس العالم للأندية (ثلاث مرات) لكل منهم.

كلينسمان لا يستعجل العودة لعالم التدريب

برلين ـ الأناضول: أكد الألماني يورغن كلينسمان عدم رغبته في العودة إلى عالم التدريب الكروي في الوقت الحالي.

وفي حوار مع صحيفة «كيكر» الألمانية، الخميس الماضي، قال كلينسمان (52 عاما)، «لن أتولى تدريب أي فريق خلال الموسم المقبل لكن بعد نهاية العام ربما أفكر في العودة لعالم التدريب في حالة تلقي عرضا مميزا».

وأضاف «لاحظت أن العمل مع المنتخبات أفضل بكثير من تدريب الأندية بسبب الأسباب العائلية التي أعاني منها». وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم قضى موسما مع بايرن ميونيخ في 2008-2009، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأمريكي عام 2011 ليرحل عنه العام الماضي.

برادلي يتولى تدريب لوس انجليس اف.سي الأمريكي

لوس انجليس ـ رويترز: سيكون بوب برادلي أول مدرب لنادي لوس انجليس اف.سي الذي سينافس في دوري المحترفين الامريكي لكرة القدم بداية من العام المقبل.

وسيعود برادلي، الذي قاد منتخب امريكا إلى أدوار خروج المهزوم في كأس العالم 2010، إلى الدوري الامريكي بعدما قضى فترات مع شيكاجو فاير ومتروستارز وشيفاس أمريكا.

وفاز برادلي بالدوري وبالكأس مرتين مع شيكاجو ورحل عن شيفاس في 2006 ليتولى تدريب المنتخب الأمريكي.

وأقيل برادلي من تدريب المنتخب في 2011 ووجهت له انتقادات بسبب خططه الدفاعية واعتماده على القوة البدنية أكثر من الجوانب الفنية.

وتولى برادلي تدريب المنتخب المصري كما درب أندية في النرويج وفرنسا.

وفي العام الماضي أصبح برادلي أول مدرب أمريكي في الدوري الانكليزي الممتاز بعدما تولى تدريب سوانزي سيتي لكنه أقيل من تدريب الفريق الويلزي في ديسمبر كانون الأول وبعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه المهمة.

لاعب كرة قدم ألباني يغادر فريقه بسبب «الصليب» على شعار النادي

سكوبيه ـ مقدونيا ـ الأناضول: قرر اللاعب الألباني فلورينت عثماني (29) ترك فريق «إفك سكوبيه» المقدوني، بسبب الصليب الموجود على شعار النادي.

و أشار عثماني الذي انتقل إلى صفوف النادي المقدوني في شهر تموز/يوليو الجاري، الى أن الصليب كان لا يظهر على شعار النادي، إلا أنه بعد مباشرته بتمارينه مع الفريق بدأت تختلف الأنظار تجاهه.ولفت عثماني إلى أنه أحس بتجاهل متعمد من قبل إدارة الفريق خلال حصص التمارين، إلى أن قررت الإدارة الاجتماع معه لمناقشة مسألة الصليب قبل أربعة أيام.

وقال اللاعب الألباني: «أخبرتني إدارة النادي بضرورة عدم تغطية شعار النادي، إن كنت أرغب بمواصلة اللعب معهم، وأنا أخبرتهم بدوافعي، أخبرتهم بأني مسلم، وديني لا يسمح لي بوضع الصليب، وأبلغتهم بأني مستعد لأن أترك الفريق، على أن ألبس القميص وعليه شعار الصليب».

وكان عثماني لعب لصالح نادي «ليريا» الكوسوفي، ونادي «شكوبي» المقدوني ونادي «12 بينغول سبور» التركي.