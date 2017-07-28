﻿ليديكي تواصل التألق وتقود الولايات المتحدة لنيل ذهبية 4 × 200 متر تتابع

بودابست ـ د ب أ: واصلت السباحة الأمريكية، كاتي ليديكي، تألقها في المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست، بعدما توجت بميداليتها الذهبية الرابعة في النسخة الحالية للبطولة، عقب قيادتها فريق الولايات المتحدة للفوز بسباق 4 × 200 متر حرة تتابع للسيدات الخميس الماضي.

وتبخرت أحلام ليديكي في تحقيق رقم قياسي جديد في بطولات العالم من خلال تتويجها بست ذهبيات في نسخة واحدة، بعدما خسرت سباق 200 متر حرة الأربعاء الماضي، علما بأنها المرة الأولى التي تعجز فيها عن الفوز بإحدى نهائيات سباقات الفردي خلال مسيرتها في بطولات العالم.

وحقق الفريق الأمريكي، الذي تكون من ليا سميث ومالوري كوميرفورد وميلاني مارجاليز، بالإضافة إلى ليديكي، زمنا قدره سبع دقائق و39ر43 ثانية، ليحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقا على الفريقين الصيني والاسترالي، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ومازالت الفرصة مواتية أمام ليديكي لحصد ميداليتها الذهبية الخامسة في البطولة الحالية، من خلال مشاركتها في سباق 800 متر حرة، حيث تعد أبرز المرشحات للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.