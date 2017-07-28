﻿مدير سباقات فورمولا ـ 1يدافع عن إدخال جهاز سلامة قمرة القيادة (هايلو) في الموسم المقبل

بودابست ـ د ب أ: دافع تشارلي وايتينج، مدير سباقات سيارات فورمولاـ 1 ،الخميس الماضي، عن قرار إدخال جهاز سلامة قمرة القيادة(هايلو) في منافسات العام المقبل في بطولة العالم، عقب الانتقادات التي طالته من جانب الفرق والجماهير.

وقال وايتينج ، للصحافيين، خلال تواجده في العاصمة المجرية بودابست لحضور سباق جائزة المجر الكبرى المقرر إقامته غدا الأحد إن الجماهير سوف تعتاد على ذلك، لن يكون الأمر سيئا مثلما يعتقد البعض».

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لمجموعة فورمولا ـ 1 الاستراتيجية التي تضم جميع الفرق المنافسة في تلك الرياضة، أن جهاز سلامة قمرة القيادة سيكون إلزاميا للجميع في العام القادم. وكان مظهر الجهاز، الذي صمم لمنع الحطام المتطاير، مثار انتقاد الفرق، غير أن فيا أكد أن بعض ملامح التصميم سيطرأ عليها «تعزيزات إضافية»، مشددا على أن الجهاز أثبت كفاءته في حماية السائقين بشكل أفضل من وسائل الحماية الأخرى المعتمدة حاليا، وذلك من خلال الاختبارات التي أجريت عليه مؤخرا.

وقال مسؤولون في فورمولا ـ 1 من بينهم نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي في فريق مرسيدس، إن تلك الرياضة آمنة بالفعل ولا تتطلب تدابير إضافية.

وزعم لاودا أن فورمولا ـ 1 كانت تقوم بتصنيع سيارات جديدة لجعلها أكثر جاذبية للمشجعين والسائقين، ولكن فيا يضع الآن «سقالات فولاذية»، مضيفا«إنه رد فعل مفرط فيما يتعلق بالسلامة».