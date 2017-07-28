﻿الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي إيناسيو

القاهرة ـ الأناضول: قرر نادي الزمالك المصري، الخميس الماضي، فسخ عقد المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي أوغستو إيناسيو بعد توتر علاقته مع رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور في الفترة الأخيرة.

وتوصل الطرفين لحصول المدرب على نصف الشرط الجزائي في عقده والمقدر بمليون و140 ألف جنيه (64 ألف دولار) بدلًا من 2 مليون و280 ألف جنيه (128 ألف دولار).

وترددت أنباء عن احتجاز رئيس النادي للمدرب داخل النادي وهو ما نفاه منصور بعد ذلك.

وحضر جلسة فسخ التعاقد مندوب من السفارة البرتغالية في العاصمة المصرية القاهرة بعد لجوء المدرب لهم.

وتلقى فريق الزمالك الأربعاء الماضي خسارة من العهد اللبناني بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية المقامة في مصر.

وبذلك، اقترب الزمالك من توديع فعاليات البطولة حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

ويتصدر فريق الفتح الرباطي المغربي ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فريق العهد، ثم الزمالك برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن النصر السعودي.