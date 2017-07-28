﻿الترجي التونسي يعبر المريخ السوداني بثنائية البدري ويتأهل للمربع الذهبي

الاسكندرية ـ مصرـ د ب أ: بات الترجي التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه السهل 2 / صفر على المريخ السوداني الخميس الماضي في الجولة الثانية في المجموعة الثالثة في دور المجموعات للمسابقة.

وضمن الترجي صدارته للمجموعة دون الانتظار للجولة الثالثة (الأخيرة)، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، بفارق أربع نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق الهلال السعودي، الذي تعادل 2 / 2 مع نفط الوسط العراقي في وقت سابق اليوم في المجموعة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد المريخ عند نقطة واحدة، ليقبع في مؤخرة الترتيب بفارق الأهداف خلف نفط الوسط، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وارتدى أنيس البدري ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدفي الفريق التونسي في الدقيقتين 21 و70، في الوقت لعب خلاله المريخ بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه بكري المدينة في الدقيقة 27 لحصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي الترجي في لقاء للشهرة مع الهلال في الجولة الثالثة غدا الأحد، فيما يواجه المريخ فريق نفط الوسط في الجولة ذاتها في نفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاث للمربع الذهبي بالبطولة، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.

بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، وشهدت الدقيقة الرابعة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق ماهر الصغير، الذي صوب من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

ووقف المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي حائلا دون اهتزاز شباكه بهدف مبكر، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة مباغتة من السماني الصاوي لاعب المريخ في الدقيقة التاسعة، مبعدا الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

اكتسب المريخ الثقة بمرور الوقت، حيث مرر محمد الأمين كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 11 كادت أن تغالط بن شريفية وتسكن الشباك، لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

استشعر الترجي الحرج، وبدأ مبادلة المريخ الهجمات، ليحصل الفريق التونسي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14 نفذها خليل شمام، الذي علت تصويبته العارضة بقليل.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد الهدف الأول للترجي عن طريق أنيس البدري، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق ماهر الصغير، ليسدد ضربة رأس وتفلت الكرة من بين يدي عصام الدين شميلة حارس مرمى المريخ وتسكن الشباك.

وبعد مرور ثلاث دقائق أحرز خالد طه هدفا للمريخ ولكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

وتوقف اللعب بعض الوقت في الدقيقة 25 بسبب اشتباكات بين اللاعبين، أسفرت في النهاية عن حصول أنيس البدري على إنذار، فيما تلقى بكري المدينة نجم المريخ البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

أجرى المريخ تبديله الثاني في الدقيقة 53 بنزول أحمد عبدالله ضفر بدلا من محمد الأمين.

وكثف الترجي من هجماته لاسيما بعد نزول بن يوسف، لتشهد الدقيقة 69 الهدف الثاني للفريق التونسي عن طريق البدري أيضا.

دفع المريخ بتبديله الثالث (الأخير) في الدقيقة 71 بنزول محمد هاشم بدلا من السماني الصاوي، ليرد الترجي بتبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول غيلان الشعلاني بدلا من البدري.

انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة، في ظل سيطرة متبادلة على الكرة ولكن بلا أي فاعلية على المرميين، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق للترجي بثنائية نظيفة.