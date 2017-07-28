﻿انتر ميلان الإيطالي يعبر بايرن ميونيخ الألماني بهدفين في لقاء ودي

سنغافورة – رويترز : سجل مارتينز إيدير مهاجم إنتر ميلان هدفين بضربتي رأس ليقود فريقه الإيطالي لمواصلة تألقه في فترة الإعداد للموسم الجديد والفوز 2-صفر على بايرن ميونيخ في لقاء ودي في سنغافورة الخميس الماضي.

وتأقلم إنترناسيونالي مع مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي وفاز 1- صفر على ليون في الصين يوم الاثنين الماضي وظهر بشكل منظم على الجانبين الدفاعي والهجومي ليستغل أخطاء بايرن ويخرج بالانتصار.

وبعد بداية مفعمة بالنشاط توغل فرانك ريبري من ناحية اليسار وأطلق تسديدة قوية أنقذها الحارس سمير هاندانوفيتش ببراعة.وبعد دقيقة واحدة تقدم إنترناسيونالي بعدما أرسل أنطونيو كاندريفا كرة عرضية متقنة وصلت إلى إيدير الذي وضعها برأسه في مرمى الحارس سيفين أولريتش.

وواصل بايرن الضغط لمحاولة التعادل واقترب كينجسلي كومان وجيمس رودريجيز من التسجيل بضربتي رأس لكن الفريق الإيطالي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30 بواسطة إيدير أيضا.

وركض الكرواتي إيفان بريشيتش، المرشح للانتقال إلى مانشستر يونايتد، بسرعة ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية قابلها إيدير بقوة في مرمى الفريق الألماني مستغلا غياب الرقابة.

وقال إيدير المولود في البرازيل في مقابلة عقب اللقاء «نحن في مرحلة التدريب لكن قدمنا أداء جيدا أمام فريق بايرن القوي. سباليتي مدرب رائع ولقد نجح سريعا في ترك بصمة على أداء الفريق».وتختتم هذه البطولة الودية في وقت لاحق اليوم عندما يلعب إنترناسيونالي مع تشيلسي الذي خسر 3-2 أمام بايرن يوم الثلاثاء الماضي.