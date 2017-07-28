﻿«فورين بوليسي»: خلافات جذرية بين يهود أمريكا والمتطرفين في إسرائيل

لندن – «القدس العربي»: طرحت مجلة «فورين بوليسي» في تقرير خاص، كتبته ديبرا كامين، إشكالية الخلاف بين يهود أمريكا وإسرائيل على خلفية الاحتجاجات الحاصلة أمام المسجد الأقصى، وبعد تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في اتخاذ تدابير متطرفة في إقامة الصلاة على الجدار الغربي للمسجد.

وقالت الكاتبة: «مع ممارسة اليهود الأرثوذكسيين المتطرفين تدابير جديدة تحكم الصلاة في الجدار الغربي والتحول الديني في هذا الأمر، فإن الخلاف يتزايد بين اليهود الإسرائيليين والأمريكيين»، مشيرة إلى أن «السخرية مؤثرة بشكل خاص هذا الشهر، حيث أن الخلاف الذي لم يسبق له مثيل بين إسرائيل واليهود الأمريكيين يهدد بالانفجار، وقد يوصل إلى انشقاق دائم. ويهدد بعض يهود الشتات، الذين غضبوا من سلسلة الضربات التشريعية من المؤسسة الدينية الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل».

ويقول سيث فاربر، الحاخام الأرثوذكسي الحديث الذي يقود منظمة «إيتيم» (وهي منظمة تقدم المساعدة للإسرائيليين في الانتقال البيروقراطي الديني في البلاد): «إن الصدع حقيقي. اليهود الذين ليسوا من الأرثوذكسيين لا يتحولون فقط بشكل غير مريح، أنهم يقولون: هذه ليست إسرائيل التي نعرفها»، في اشارة إلى وجود يهود علمانيين بينهم، ومعظمهم من أمريكا.

ووفق الصحيفة «القضايا، التي تدور حول أسئلة شائكة بخصوص من هو يهودي ومن يدعي انه إسرائيلي، يمكن أن تشترك في مسائل الحياة الإسرائيلية، وقد تجتاح النقاش لسنوات».

ولكن في الشهر الماضي، زادت الفجوة، عندما أصدرت الحكومة الإسرائيلية بسرعة تامة، قراراً يخص الاحتفال اليهودي غير الأرثوذكسي بصلاة المساواة في الجدار الغربي وقوانين صارمة تحد من اليهود غير العلمانيين، طبقاً لـ»فورين بوليسي».

وعلى الرغم من وضعها كدولة برلمانية، فإن إسرائيل تمنح ائتلافا من الحاخامات الأرثوذكسيين سلطة قانونية على قضايا الحياة الرئيسية، بما في ذلك الزواج والطلاق والدفن. فقط حوالي 11٪ من اليهود في إسرائيل يعرفون أنفسهم بأنهم هاردي، أو متدينون جداً، ولكن معدل الولادات أعلى بكثير – 6.9 طفل لكل امرأة، مقارنة مع 3.1 بين الإسرائيليين العلمانيين، ما يعني أن أعداد المتدينين من المتوقع أن تزيد بشكل كبير على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما يتمتع هذا القطاع بقوة هائلة في نظام التعددية الحزبية في البلاد، حيث يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حالياً 61 مقعداً، فإن المعارضة من حزب واحد يمكن أن ترمي الأغلبية، مما يجبر الانتخابات الجديدة ويطرح رئيس الوزراء تحدياً. ويعرف نتنياهو، وفق المجلة، أنه من أجل الحفاظ على السلطة، فإنه يحتاج إلى تعاون الأحزاب المتشدده (شاس) و «يهودي التوراة المتحدة».

ويعد الجدار الغربي من أهم المواقع للصلاة اليهودية في العالم، تحت سيطرة الحاخامية الكبرى في إسرائيل، مما يعني أن القواعد هناك هي نفسها داخل الكنيس اليهودي المتشدد. ويتم فصل المصلين من الذكور والإناث، وهناك حظر تام، على الجانب النسائي، على الصلاة، مثل مخطوطات التوراة، والتيفيلين، والكيبلوت (سكولكابس).

وفي إسرائيل، حتى اليهود الأكثر علمانية يستخدمون فكرة الصلاة في المعابد والآثار الدينية ويتشددون في اللباس المتواضع، والفصل بين الجنسين. ولكن في الولايات المتحدة، فإن صورة الاحتفال اليهودي لم تعد أكثر تعقيداً. أكثر من نصف اليهود الأمريكيين يتعرفون إما على الحركة الإصلاحية أو المحافظة، حيث يتم الترحيب بالنساء من دون شالات الصلاة وقراءة من التوراة، بين الأزواج والزوجات، وغناء الليتورجيات العبرية معاً، والقوانين اليهودية القديمة على قضايا مثل كاشروت (القوانين الغذائية) والحفاظ على السبت يكون أكثر مرونة، في تفسير الحديث عن طقوسه. في حين أن معظم اليهود في إسرائيل يعتبرون إما دينيين أو علمانيين، وخارج حدود إسرائيل فمن الممكن تماما ممارسة شكل من أشكال اليهودية العلمانية التي تبدو، إلى المراقب الأرثوذكسي المتطرف، ليست يهودية.

«إن الجدار هو المكان الأكثر زيارة في إسرائيل لجميع اليهود، من إسرائيل وخارجها، وحكومة إسرائيل تمسكت بمفاتيحه وأعطيت لأقلية واحدة متطرفة»، يقول أنات هوفمان، المدير التنفيذي لمركز العمل الديني الإسرائيلي والمؤسس المشارك لنساء الجدار.

ودفعت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون تحويل مثير للجدل من شأنه أن يعلن الحاخامية الإسرائيلية الرئيسية السلطة الوحيدة لتحديد من هو في الواقع يهودي، ومن يمكنه بالفعل زيارة الموقع، وكانت استجابة المنظمات اليهودية في الشتات سريعة ومذهلة.

وسبق للوكالة اليهودية، أكبر منظمة غير ربحية يهودية في العالم، ومؤيدة رئيسية للهجرة إلى إسرائيل، أن ألغت على الفور عشاء مقرراً مع نتنياهو احتجاجاً على هذا القرار، واصدرت توبيخاً قائلة أنها «تستنكر» القرار. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى «فهم خطورة خطواتها على الفور» وعكس مسارها.

ومن ناحية أخرى، أعلن المانحون اليهود الرئيسيون، بمن فيهم قطب العقارات فى فلوريدا اسحاق فيشر، عضو مجلس ادارة لجنة الشؤون العامة الأمريكية المحافظة، علماً ​​إنهم جمدوا مساهمات مالية لإسرائيل حتى تتراجع الحكومة عن القرارات.

«هذه مسألة خطيرة للصهيونية. الصهيونية تهدف إلى ربط الشعب اليهودي، وليس فقط بالدولة اليهودية»، يقول الحاخام ريك جاكوبس، رئيس اتحاد اليهودية للإصلاح، الذي يمثل نحو 1.5 مليون يهودي في الولايات المتحدة وكندا، أن مصطلح «الصدع» هو بخس. يقول: «كان هناك تحول طفيف، ما حدث في 25 حزيران / يونيو أشار إلى شيء لم يسبق له مثيل. لم يعد العمل كالمعتاد، ويضرب في صلب بعض الالتزامات الاساسية للحياة اليهودية».

الولايات المتحدة هي أقدم وأكبر حليف لإسرائيل، ولكن العديد من اليهود الأمريكيين، الذين يشعرون بالإحباط بسبب احتلال مستعص ويواجهون تضخماً في المشاعر المعادية للصهيونية في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، يجدون أكثر تعقيداً من أي وقت مضى لإعلان دعمهم لوطن يهودي.

ووصفت دراسة أجراها مركز أبحاث «بيو» في عام 2013 «جماعة يهودية أمريكية تنحرف بشكل متزايد عن التقيد الديني، أن الدعم لإسرائيل أضعف بين شرائح الشباب الأصغر سنا والأقل دينيا».

وتسأل المجلة، لماذا تسمح الحكومة الإسرائيلية لمجموعة هامشية من الحاخامات بدفع تشريعات تضيف الوقود إلى النار؟ يشير فاربر إلى بضعة عوامل: الأول هو ضعف الحوار بين كبار حاخامات إسرائيل وبقية العالم اليهودي، والعامل الثاني الأكثر أهمية الذي حدده هو استيعاب ما يقرب من مليون يهودي ناطق بالروسية إلى إسرائيل في السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي.

وينص قانون العودة الإسرائيلي على أن جميع اليهود مؤهلون للحصول على مواطنة فورية في إسرائيل، ويعرف «اليهودية» بأن لها جد يهودي واحد. لكن القانون التلمودي اليهودي، أو حلخا، يعرف اليهودية بأنها أم يهودية. في الفترة من 1988 إلى 2004، واجهت إسرائيل فيضاناً من المواطنين الجدد الذين ليست لديهم أمهات يهودية، ولكن لديهم أيضا القليل من الاتصال مع العادات اليهودية مثل تجنب لحم الخنزير أو الحفاظ على السبت. حتى ذهب البعض حتى بقدر احتفال عيد الميلاد. ولما كان هؤلاء المهاجرون قد تزوجوا وأثروا أطفالا وجلبوا جيلا جديدا من المواطنين الإسرائيليين، فإن الأرثوذكس المتدينين في البلاد يشعرون بالجزع بشكل متزايد لأن حرمة الطقوس اليهودية مثل الزواج والاحتفال بالسبت تنتهك. هذه الديناميكية، جنبا إلى جنب مع احتساب سياسات الائتلاف الإسرائيلي، جلبت مسألة دور القانون اليهودي داخل الدولة العبرية إلى مقدمة النقاش السياسي.

وقالت يديديا ستيرن، نائبة رئيس مركز الدين والأمة والدولة في معهد الديمقراطية الإسرائيلية، للمجلة: «قبل بضعة أجيال، كان الأرثوذكسيون المتطرفون يهتمون أساسا بحماية أنماط حياتهم. الآن، نرى ان اليهود الحريديون يشاركون كثيراً في تشكيل المجال العام وهذه ظاهرة جديدة».

«ناشيونال إنترست»: السعودية والإمارات إلى التطبيع العلني مع إسرائيل

لم يعد يخفى على أحد التقارب السعودي – الإسرائيلي، ومن ورائه دولة الإمارت، حيث تتعزز الديبلوماسية بالخفاء لتصل إلى العلن. ونشرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، تقريراً، يقول إن «السعودية والإمارات، وبعض دول الخليج، تسعى إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل وإلى الانتقال به من السرّ إلى العلن، وذلك من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة».

ونشرت المجلة مقالاً، اشتركت في كتابته الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إميلي لاندو وزميلها الباحث في المعهد نفسه السفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا شيمون شتين، أشارا فيه إلى أن «السنوات الأخيرة شهدت رياحاً إيجابية تهب من دول الخليج باتجاه إسرائيل».

وأوضح الباحثان أن هذه «الرياح الإيجابية السعودية الإماراتية» تتمثل في مقترح خليجي لرفع مستوى التعاون مع إسرائيل ليشمل المجال العلني العام، وذلك انطلاقاً من «مصلحة مشتركة من أجل مواجهة إيران»، ودعوَا إسرائيل إلى «استغلال هذا المقترح الخليجي».

وأشارت المجلة إلى «التعقيدات التي يفرضها الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والصراعات الأخرى الناتجة عن اضطرابات المنطقة بفعل الربيع العربي على هذا التقارب الخليجي الإسرائيلي المحتمل».

وقالت أن خبراء يشككون في رغبة دول الخليج في التعاون العلني مع إسرائيل من دون إحراز تقدم على الجبهة الفلسطينية، وذلك حتى لو كان هذا التعاون يخدم المصالح الخليجية بحد ذاتها، وذلك بدعوى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مرتبط بالتقدم في المجال الإسرائيلي الفلسطيني.

وشددت على أن «التهديد الإيراني الملموس يلعب دوراً محورياً في إقناع بعض الدول العربية وإسرائيل بالاعتراف بالمصلحة المشتركة في مواجهة الهيمنة الإقليمية». وأشارت إلى أن تقريراً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، كشف مؤخراً ما سماها الخطوط العريضة لمقترح خليجي لتعزيز التعاون الثنائي مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون العلني.

وحسب التقرير إذا اتخذت إسرائيل خطوات أولية تجاه استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، فإن دول الخليج ستنظر في الانتقال من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية مع إسرائيل إلى خطوات تشمل إقامة خطوط اتصال مباشرة وحقوق تحليق الطائرات ورفع بعض القيود المفروضة على التجارة.

وأضافت المجلة أن تقارير جديدة ترجّح أن هذا المقترح الخليجي هو الآن قيد التفاوض بين الأطراف المعنية.

وبينت المجلة انه حري بإسرائيل الاستجابة لهذا العرض الخليجي، وإلا فإن التعاون بين الطرفين سيبقى على الأرجح قائما بشكل سري. وأضافت أن هذ الرغبة الخليجية الجديدة في مواصلة التعاون مع إسرائيل من شأنها أن تدعم وضع إطار حوار إقليمي يسمح بتوسيع النقاش، ليس فقط في ما يتعلق بإيران وإنما يشمل نطاقاً واسعاً من القضايا الأمنية الإقليمية».

«وول ستريت»: قطر تصمد لأنها تعلمت من تجربة 2014

في متابعتها للأزمة الخلجيية، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، تقريراً أكدت فيه «صمود دولة قطر»، في مواجهة الحصار المفروض عليها، لأن «الدوحة استطاعت التعلم من تجربة العام 2014»، حين اشتد الخلاف بينها وبين السعودية والامارات.

وتشير الصحيفة إلى ان «خلاف عام 2014، الذي سحبت فيه السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، كان ينذر بأنه سيتبع بحصار آخر له وهو ما جعل قطر تأخذ احتياطاتها»، وفق الصحيفة. وتابع التقرير، أن «قطر لديها الآن ميناء يستطيع استقبال سفن الحاويات الكبيرة هو ميناء حمد»، موضحة ان هذا الميناء «يسمح بالتغلب على أي حظر للشحن البحري عبر دبي التي كانت قبل الحصار المحطة الرئيسية لنقل البضائع إلى قطر عبر البحر».

وزاد ان «مساحة مطار حمد الدولي الواسعة، سمحت لقطر باستقبال واردات كبيرة من الأغذية عبر طائرات الشحن، وفي قطاع الكهرباء لم تنطفئ أنوار قطر أو مكيفاتها في فصل الصيف بفضل فائض طاقتها في توليد الكهرباء».

أما عن التأثير الاقتصادي الأوضح للحصار، فهو «إختفاء منتجات الألبان السعودية التي كانت تشكل الجزء الأكبر من سوق الألبان في قطر التي يقدر حجمها بـ1.6 مليار دولار». وقد تغلبت قطر على ذلك بشحن الألبان ومنتجاتها جواً من تركيا وأذربيجان ولبنان، وكذلك بشحن آلاف الأبقار جواً إلى قطر.

وأشارت الصحيفة إلى وصول 165 بقرة في 12 يوليو/تموز الجاري، وهي الدفعة الأولى من تلك الأبقار التي تعاقدت على شرائها «مزرعة بلدنا» في قطر. وأضافت أن هذه الأبقار «تمضغ العلف في هناء داخل أول حظيرة مكيفة اكتمل بناؤها في المزرعة».

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مدير المزرعة، جون دور، قوله إن «الحصار فرصة لسد الفجوة، فلولاه لكان علينا أن نكافح للحصول على حصة سوقية». وأضاف أنه لا يرجح أن يستعيد السعوديون المستهلكين القطريين حتى لو حلت الأزمة. وتتوقع مزرعة بلدنا أن يبلغ استثمارها في مشروع الألبان نحو 545 مليون دولار.

«دايلي تلغراف»: مستشفيات اليمن تسعفها أموال ليفربول

في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها اليمن، يزداد الحديث عن واقع المستشفيات المتردي، بسبب نقص المعدات وكثرة المرضى والمصابين بالكوليرا، تحت وطأة الحرب القاسية. ونشرت صحيفة «دايلي تلغراف»، تقريراً من اليمن، عن المستشفيات التي يجول فيها كابوس الموت.

ويؤكد كاتب التقرير، رفائيل سانتشيس أن «ما يمنع الأطباء والممرضين من الالتحاق بمستشفى سابين في اليمن ليس الغارات الجوية ولا انعدام التجهيزات الطبية وكثرة المرضى المصابين بالكوليرا، وإنما عدم قدرتهم على دفع ثمن تذكرة في الحافلة». فالعاملون في المستشفى الواقع في العاصمة صنعاء لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، ومع ذلك يواظبون على العمل، ولكن بعضهم لا يملك قيمة تذكرة الحافلة يومياً للوصول إلى المستشفى.

ويتحدث الكاتب عن الطبيبة، نجلاء السنبلي، رئيسة قسم طب الأطفال في مستشفى سابين، التي اهتدت إلى فكرة الاتصال بزملاء لها في كلية طب المناطق الحارة في ليفربول، حيث تخرجت قبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، وطلبت منهم المساعدة.

ويقول إن الزملاء بدأوا حملة لجمع التبرعات من أجل المستشفى بدأت في الكلية بمبالغ بسيطة ثم توسعت لتصبح شبكة واسعة الخبراء والعاملين في قطاع الصحة العامة، ففتحوا بتبرعاتهم طريقاً من ليفربول إلى صنعاء لدعم الأطباء والممرضين الساهرين على علاج ورعاية الأطفال المصابين بالكوليرا، التي حصدت أرواح 1800 شخص هذا العام.

ويضيف رفائيل أن مستشفى سابين، الذي تدعمه يونيسف، يستقبل كل يوم 200 مصاب بالكوليرا، أغلبهم أطفال أجسادهم هزيلة بسبب سوء التغذية ويعانون من الإسهال الحاد، وأولياؤهم ينظرون إليهم لا حول لهم ولا قوة.

وترسل شبكة المتبرعين للمستشفى مبالغ شهرية من 500 إلى 1000 جنيه استرليني تساعد الأطباء والممرضين على الاستمرار في أداء مهامهم، وضمان وجبات غذائية لهم خلال ساعات العمل الطويلة.

«نيويورك تايمز»: قاصر إيزيدية ضحية اغتصاب «الدولة الإسلامية»

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقاً خاصاً، عن فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 16 عاماً تعرضت لمسلسل من الاغتصاب والتعذيب على يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتروي كاتبة المقال، حال الفتاة العاجزة والتي بدت منهكة للغاية، ويساعدها عمها على ابتلاع الماء، وتحكي بصوت ضعيف ولا يكاد يسمع.

وأطلق سراح سهيلة (16 عاماً) بعد ثلاث سنوات من الأسر والاغتصاب، بعد أن استهدف التنظيم في غارة جوية. ووصف عمها بأنها «تعيش صدمة»، وقال ان هذا ما فعله التنظيم بنا وببناتنا.

ومنذ بدء العملية لاستعادة الموصل، تم تحرير ما يقارب 180 شخصاً من النساء والفتيات والأطفال من الأقليات العرقية الأيزيدية الذين أسروا في عام 2014 من قبل التنظيم. وسهيلة واحدة من الفتيات المحررات، التي يقول الطبيب ناغام نوزات حسن، الذي عالج 1000 امرأة من الايزيديات بعد تعرضهن للاغتصاب، بأن سهيلة «في حالة صدمة شديدة واضطراب نفسي»، موضحاً «ان معظم هؤلاء ينمن لوقت طويل وغير قادرات على الاستيقاظ، وهم في حالة يرثى لها، مشيراً إلى ان «تسعون في المئة ممن تم تحريرهن يعشن الحالة نفسها».

ونشرت «نيويورك تايمز» صوراً لسهيلة، التي ظهرت منهكة في اللقطات التي تم توثيقها بعدسة الصحيفة. ونشر عمها صورتها على موقع «فيسبوك»، بعد وقت من الافراج عنها، ليقول للعالم ان يشهدوا على جرائم تنظيم «الدولة».

ومحاولة انقاذ سهيلة كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان العم يعرف اين يتم احتجازها ومن هو المسلح المسؤول عنها والذي عقد قرانه بها وفق شريعة التنظيم، وقال العم للصحيفة انه تم انقاذ سهيلة بعد ايام من سقوط غارة جوية على المبنى الذي احتجزت فيه، حيث انتشلت من تحت الانقاض حية.