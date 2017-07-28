﻿في استطلاع شمل 9 آلاف من مناطق العالم: 60 في المئة من المسافرين جواً يعتبرون توفر الإنترنت خلال الرحلة أمرا ضروريا وليس كماليا

الدوحة ـ «القدس العربي»: أظهر استطلاع أجرته «إنمارسات»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية العالمية المتحركة، بالتعاون مع شركة أبحاث السوق GfK أن تقنية النطاق العريض (البرودباند) غيّرت قطاع الطيران وأصبحت جزءاً مهماً من تجربة المسافرين جواً.

وبيّن الاستطلاع العالمي السنوي الثالث الذي تجريه «إنمارسات» حول توفر الإنترنت على متن الطائرات، أن المسافرين باتوا يتوقعون اليوم أن يحصلوا وهم على ارتفاع 30 ألف قدم على مستويات الاتصال والوصول نفسها إلى خدمات الإنترنت التي يتمتعون بها وهم على الأرض.

وقد اعتبر 60 % من مجموع المسافرين توفر الإنترنت في الأجواء الآن أمراً ضرورياً وليس كمالياً. وقال أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (56 %) من المسافرين في الشرق الأوسط ممن استخدموا الإنترنت عالي الجودة في الأجواء، إن الانترنت عالية الجودة على متن الطائرة أهم بالنسبة لهم من وسائل الترفيه الأخرى عند قيامهم باختيار شركة الطيران.

ونظراً لمسارعة شركات الطيران في جميع الأسواق إلى تقديم خدمات الانترنت أو تطويرها على متن طائراتها، سيكون المسافرون قادرين على اختيار شركة الطيران التي تقدم الانترنت عالية الجودة على طائراتها والتخلي عن الشركات التي لا تقدم مثل هذه الخدمات. فقد قال أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط (36 %) إنهم سيتوقفون عن السفر مع شركات طيرانهم المفضلة في غضون العام المقبل إذا لم تقدم لهم خدمات انترنت تمكّنهم من مشاهدة الفيديو وتصفح المواقع الالكترونية من دون توقف.

ووجد الاستطلاع أن قدرة المسافرين على وصل هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية بالإنترنت هي من بين أهم ثلاثة اعتبارات تدفعهم إلى اختيار شركة الطيران المسافرين عليها بعد عنصري سعر التذكرة واسم شركة الطيران لأكثر من 46 ٪ من مسافري الشرق الأوسط الذين استخدموا الانترنت عالي الجودة في الطائرة أثناء سفرهم جوا.

كما أن القدرة على البقاء على اتصال والعمل خلال الرحلة تحسّن بشكل كبير من تجربة المسافرين، حسب ما ذكر أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع ( 56%) من الذين استخدموا الانترنت أثناء السفر.

وشملت عينة الدراسة 9 آلاف مسافر من 18 بلدا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا – المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وهي أكبر دراسة عالمية للمسافرين من نوعها.

وتعليقاً على ذلك قال بين غريفن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في شركة «إنمارسات» للطيران: «أصبح توفر الانترنت على متن الطائرة يغيّر من طريقة تفكير الناس بشأن السفر وكيفية قضاء وقتهم جواً.

لقد أصبح توفر الانترنت في الجو عاملاً رئيسياً في اختيار المسافرين لشركة الطيران، سواء رغب المسافرون في استخدامه للعمل أو للتواصل مع العائلة والأصدقاء أو لقضاء الوقت في التسوق ومتابعة برامج الترفيه».

وأضاف: «أصبح الاستطلاع السنوي للاتصال على متن الطائرة مقياساً لمشاعر المسافرين ورغباتهم. وقد أظهر استطلاع هذا العام أن 60 % من المسافرين يعتبرون أن الإنترنت على متن الطائرة من الأساسيات ولم يعد من الكماليات. وستزداد هذه النسبة كلما عاش المسافرون تجربة الاتصال أثناء السفر. ومن الواضح أنه لا يمكن التقليل من أهمية الفرص التي يوفرها الاتصال بالإنترنت لشركات الطيران».

مقتطفات بارزة من الاستطلاع الخاص بالشرق الأوسط

• 81 في المئة من المسافرين في الشرق الأوسط قالوا إنهم مستعدون لدفع المال مقابل الحصول على خدمة الاتصال بالإنترنت حتى أثناء رحلة طيران ترفيهية قصيرة، وارتفعت النسبة إلى 85 في المئة لرحلات الأعمال الطويلة.

• 59 في المئة من المسافرين قالوا إن الاتصال عن طريق «واي فاي» يقلل من مستوى التوتر والقلق لديهم لأنه يبقيهم على اتصال مع الناس على الأرض.

• 36 في المئة من المسافرين قالوا إنهم سيتوقفون عن استخدام شركة الطيران المفضلة لديهم في غضون عام في حال كانت خدمة الاتصال بالإنترنـت علـى مـتن الطائـرة سـيـئة.

• يستخدم مسافرو الأعمال في الشرق الأوسط شبكة الاتصال اللاسلكي «واي فاي» للعمل وغير العمل: 29 في المئة يتصفحون المواقع الألكترونية، 37 في المئة يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي، 43 في المئة يستخدمون البريد الالكتروني، و20 في المئة يستخدمون أدوات الأعمال.

• مسافرو الاستجمام والترفيه يعشقون حرية استخدام مجموعة من الأجهزة كما يرغبون. سُجّلت في الشرق الأوسط أعلى نسبة استخدام للأجهزة المتعددة مقارنة بكافة المناطق التي أجريت فيها الدراسة، حيث يستخدم 66 في المئة من مستخدمي الشبكة على متن الطائرة أكثر من جهاز واحد.

• قال 51 في المئة من المسافرين في الشرق الأوسط إنهم سيستفيدون من القدرة على شراء السلع من الطائرة واستلامها في المطار عند الوصول.

• قال 27 في المئة من المسافرين في المنطقة إنهم سيختارون توصيل السلع التي يشترونها على متن الطائرة إلى بيوتهم.

وتُحدث «إنمارسات» تحولاً في قطاع الطيران العالمي عن طريق توفير خدمات الاتصال بالإنترنت في كل طائرة وخط جوي في المنطقة. والشركة هي المزود الأول والوحيد الذي يملك شبكة فضائية متكاملة عالية القدرة High-Throughput Satellite للجيل المقبل، توفر تغطية عالمية.

كما أن «إنمارسات» هي مزود النطاق العريض الوحيد القادر على ربط الطائرة بأكملها بالإنترنت، من مقصورة الركاب إلى قمرة القيادة.حلول المسافرين العالمية الرائدة التي تقدمها إنمارسات تكملها خدمات الأمان والعمليات المشهود لها في القطاع.

ويمكن للمسافرين تصفح الانترنت ومشاهدة الفيديو والتواصل على قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها خلال الرحلة الجوية، وعيش تجربة تواصل على متن الطائرة لا تقل جودة عن تجربة الاتصال والتواصل على الأرض.