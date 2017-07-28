﻿وفاة امرأة حامل بعد رفض ثلاث مستشفيات استقبالها تصدم الجزائريين

الجزائر»القدس العربي»: توفيت امرأة حامل في الـ24 من العمر في مدينة الجلفة ( 300 كيلومتر جنوب العاصمة) بعد رفض ثلاث مستشفيات استقبالها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي في الطريق تائهة بين المستشفيات، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر، وكشفت مرة أخرى عن الوجه البشع لبيروقراطية المستشفيات، خاصة في المدن الداخلية.

وتناقلت الصحف الجزائرية خبر وفاة سيدة حامل ، تقيم في مدينة عين وسارة التي تبعد عن وسط مدينة الجلفة بحوالي 100 كيلومتر، فلما شعرت السيدة بآلام الولادة أخذها زوجها إلى مستشفى عين وسارة، فأبلغوه هناك أنه لا يمكنها أن تلد هناك، وأن عليها الذهاب إلى مستشفى مدينة الجلفة، فأخذها زوجها نحو هذا المستشفى قاطعاً مسافة طويلة ( حوالي مئة كيلومتر) ولما وصل هناك، أبلغوه مجدداً أنه لا يمكنها أن تلد هناك، لأنه لا يوجد أطباء ولا مكان يمكنها أن تلد فيه، ونصحوه أن يأخذها إلى مستشفى حاسي بحبح الذي يبعد حوالي 53 كيلومتراً، واضطر الرجل مغلوبا على أمره إلى أخذ زوجته نحو مستشفى حاسي بحبح، وهناك أيضا رفضوا استقبالها، وطلبوا منه إرجاعها إلى عين وسارة، فانصاع إلى أمرهم، ولكن السيدة الحامل ونظراً للألام ومشقة الطريق والحرارة التي تتجاوز الـ40 درجة، لفظت أنفاسها في الطريق ومعها جنينها، وذلك قبل أن تصل إلى مدينة عين وسارة.

هذه الحادثة، فجرت موجة غضب عند الكثير من الجزائريين، ففي عام 2017 مازال الناس يموتون بهذه الطريقة غير الإنسانية، في وقت تتحدث فيه السلطات عن إصلاح المستشفيات، وعن إيفاد لجان تحقيق هنا وهناك، في انتظار ما ستفعله وزارة الصحة أمام هذه الحادثة، التي تلخص لوحدها معاناة الكثير من النساء الحوامل في المستشفيات التابعة للقطاع العام.