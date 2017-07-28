﻿مؤسس «أمازون» أغنى أغنياء العالم ليوم واحد

نيويورك ـ أ ف ب: أصبح مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لفترة وجيزة الخميس أغنى أغنياء العالم متقدما على بيل غيتس على ما جاء في موقع مجلة «فوربس» الامريكية الالكتروني قبل ان يتراجع الى المرتبة الثانية عند إقفال بورصة وول ستريت.

فخلال نهار الخميس، قدرت ثروة رئيس مجلس ادارة المجموعة التي أسست العام 1994 في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) بـ 91 مليار دولار على ما جاء في حسابات تحدثها «فوربس» بالوقت الحقيقي، متقدما على مؤسس مجموعة «مايكروسوفت» بيل غيتس البالغة ثروته 90 مليار دولار.

لكن عند إقفال بورصة نيويورك تراجع جيف بيزوس مجدداً وراء بيل غيتس مع 88.7 مليار دولار في مقابل 89.9 لمخترع نظام التشغيل الشهير «ويندوز».

والجزء الأكبر من ثروة بيزوس ناجم عن مشاركته في رأسمال «امازون».

وتفيد الوثيقة الأخيرة المرفوعة الى هيئة الأسواق المالية الامريكية انه يملك 17 ٪ من رأس مال المجموعة.

ومنذ صدور تصنيف «فوربس» السنوي لأغنى أغنياء العالم في 20 اذار/مارس، زادت قيمة سهم «أمازون» اكثر من 22 ٪ ما أدى الى ارتفاع ثروة بيزوس بحوالى 15.3 مليار دولار، علماً ان هذه الزيادة تبقى افتراضية إذ ان بيزوس البالغ 53 عاما لا يبيع أسهمه.