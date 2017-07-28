﻿أرادت السفر إلى كوبنهاغن… فحطت في أثينا

كوبنهاغن ـ أ ف ب: حصلت راكبة برازيلية مسجلة على رحلة لشركة «اير فرانس» بين مطاري رواسي (شمال باريس) وكوبنهاغن، على بطاقة صعود مسافرة أخرى فوصلت بعد ساعات الى أثينا.

واوضحت آنا ماريا بيتنكور ماركيس مساء الاربعاء في العاصمة الدنماركية غداة عودتها من اثينا «كانت بطاقة الصعود التي اعطيت لي باسم شخص آخر لكنني كنت على عجلة من أمري ولم أتحقق منها».

وقالت الممرضة البالغة 45 عاما وهي من بورتو اليغري في البرازيل (جنوب): «في مطار رواسي اطلع موظف من الشركة على بطاقتي كان معي جواز سفري لكنهم لم يتحققوا من ان الاسم مختلف».

ولم تدرك السيدة التي لا تتكلم الفرنسية فيما لغتها الانكليزية عسيرة في أي لحظة ،الخلط الذي حصل.

ولم تتنبه لما حصل إلا عند الهبوط في أثينا. وقد تولت الشركة الفرنسية الاهتمام بها بعد اكتشاف ما حصل وأمنت لها رحلة إلى كوبنهاغن عبر لوكسمبورغ.

وقالت شركة «اير فرانس» ان راكباً كان ينبغي ان يتوجه الى كوبنهاغن في 25 تموز/يوليو صعد الى رحلة متوجهة الى اثينا وقد أعيد الى كوبنهاغن ما ان وصل الى اثينا.

واوضحت ان تحقيقا داخليا فتح لمعرفة ما حصل.