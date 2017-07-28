كلوني يتعهد بمقاضاة مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه

لوس أنجليس ـ رويترز: قال الممثل الشهير جورج كلوني الجمعة إنه سيقاضي مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه حديثي الولادة.

وقال كلوني إن مصورين من مجلة فواسي “صعدوا فوق سور منزلنا وتسلقوا شجرتنا والتقطوا صورا بشكل غير قانوني لرضيعينا داخل منزلنا”.

وأضاف في بيان إن مصوري المجلة “سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون. سلامة أطفالنا تتطلب ذلك”.

وأعلن كلوني وزوجته المحامية المعنية بحقوق الإنسان أمل مولد توأميهما وهما طفل وطفلة أطلقا عليهما ألكسندر وإللا في يونيو/ حزيران لكنهما لم يدليا بتفاصيل عنهما ولم يقدما صورا لهما ولا مقابلات عنهما.

ونشرت مجلة فواسي الجمعة صورا لأمل وجورج كلوني بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران في حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلوني قرب بحيرة كومو في إيطاليا. ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.

وتزوج جورج وأمل في البندقية في 2014 في احتفال كبير لكنهما حاولا الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية منذ ذلك الحين.