الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا يحضون ايران على وقف اطلاق صواريخ بالستية

واشنطن ـ أ ف ب: حضت الولايات المتحدة وكل من فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا مساء الجمعة، طهران على وقف اطلاق صواريخ بالستية، وذلك غداة قيام طهران بتجربة لاطلاق صاروخ يحمل اقمارا اصطناعية لوضعها في مدار الارض.

وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الامريكية، “نددت” واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون بتلك التجربة الصاروخية و”دعوا” الجمهورية الاسلامية “الى الكف عن القيام بعمليات اخرى لاطلاق صواريخ بالستية و(وقف) البرامج المرتبطة” بهذا البرنامج العسكري المحظور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.

ويشتبه الغربيون بسعي ايران، عبر استخدام تكنولوجيا الصواريخ التي تحمل اقمارا اصطناعية، الى تطوير صواريخ بالستية طويلة الامد قادرة على حمل شحنات تقليدية او نووية.

وتنفي ايران على الدوام هذه الاتهامات وتؤكد ان برنامجها الفضائي سلمي بحت.

الا ان وزارة الخزانة الامريكية اعتبرت في بيان لها الجمعة في هذا الاطار ان “الصواريخ التي تحمل اقمارا اصطناعية تستخدم تكنولوجيات مرتبطة تماما بتلك المستخدمة لصنع صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهذا الاطلاق يشكل تهديدا من قبل ايران”.