الفنان اللبناني فارس كرم يستقطب حشدا جماهريا كبيرا في “جرش” الأردني

جرش ـ من ليث الجنيدي: استقطبت حفلة الفنان اللبناني فارس كرم، مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان “جرش” الأردني حشدًا كبيرًا جدًا من الجماهير.

وأحيا كرم حفلته الغنائية في الليلة التاسعة للمهرجان، على المسرح الجنوبي، بحضور جماهيري يُعد الأكبر منذ انطلاق الدورة 32 للمهرجان، في 20 يوليو/تموز الجاري، والذي يختتم فعالياته الأحد المقبل.

وقدم الفنان اللبناني مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة كـ”العكازة” و”شارع الحمرا” وغيرهما من الأغاني الأخرى، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.

ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان، العديد من الفنانين العرب والأردنيين، بينهم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وهاني شاكر، وريهام عبدالحكيم، ووليد توفيق، وبرواس حسين، وراغب علامة، وفارس كرم، وديانا كرزون، ونوال الزغبي.

و”جرش” مهرجان فني ثقافي رسمي يقام في يوليو/تموز من كل عام، بالمدينة القديمة “الرومانية” في جرش شمالي الأردن، وترعاه وزارة الثقافة الأردنية، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويتميّز المهرجان بالعروض الفلكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، إضافة للمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب.

كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.