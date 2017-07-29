كوريا الجنوبية تنشر وحدات إضافية من نظام ثاد بعد تجربة بيونغ يانغ وبكين تدعو إلى ضبط النفس

(وكالات): قالت كوريا الجنوبية السبت إنها ستقوم بنشر أربع وحدات إضافية من نظام ثاد المضاد للصواريخ بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتأجل نشر الوحدات الإضافية بعد نشر وحدتين في بادئ الأمر إذ أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بإجراء تقييم بيئي.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في سول إن كوريا الجنوبية أخطرت الصين بشأن نشر الوحدات الإضافية.

وكانت الصين اعترضت على نشر نظام ثاد قائلة إنه لا يفعل شيئا يذكر لردع تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية في حين يزعزع استقرار التوازن الأمني الإقليمي.

ودانت بكين السبت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، داعية في الوقت نفسه “الاطراف المعنيين” إلى ضبط النفس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن “الصين تعارض الخروقات من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي (…) وتأمل في الوقت نفسه ان يتوخى جميع الاطراف المعنيين الحذر ويتجنبوا تصعيد التوترات” في شبه الجزيرة الكورية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قد اعلن “بفخر” أن اراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ اثر التجربة التي اجرتها بلاده الجمعة واطلقت خلالها صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية.

واعتبر كيم ان التجربة الصاروخية الاخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على اطلاق صاروخ “في أي مكان واي وقت” وفق ما افادت الوكالة.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته الجمعة أنّ اجراء كوريا الشمالية اختبارًا صاروخيًا بالستيًا عابرًا للقارات هو عملية “متهورة وخطيرة” ستؤدي الى “عزل” بيونغ يانغ.

واجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية باستخدام صواريخ طراز أرض-أرض بعد ساعات على اطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي.