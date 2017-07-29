ترامب يتعهد بالقضاء على عصابة “إم- إس 13″ الدولية

(د ب أ): تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بـ”تفكيك وتدمير واستئصال” عصابة إم – إس 13 الدولية من خلال إنفاذ القانون بطريقة أكثر صرامة وإجراءات الهجرة.

وقال ترامب أمام مجموعة من قوات الشرطة في لونج آيلند بنيويورك إن لديه “رسالة واحدة لكل فرد في عصابة وعنصر إجرامي.. سنعثر عليك، وسنلقي القبض عليك، وسنزج بك في السجن، وسنرحّلك”.

وأشار ترامب إلى وحشية العصابة وإلى سلسلة من جرائم القتل في لونج آيلند على مدار السنتين الماضيتين، واصفا أفرادها بأنهم “حيوانات”.

وينتمي كثير من أفراد العصابة إلى أمريكا الوسطى.

ودعا ترامب إلى إنفاذ القانون بطريقة أكثر صرامة وبناء جدار حدودي للمساعدة في مواجهة الجريمة.

وعادة ما يشير ترامب إلى جرائم يرتكبها مهاجرون كجزء من طريقته في عرض أسباب لتبني سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة، وبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وسافر وزير العدل جيف سيشنز الخميس إلى السلفادور لإجراء محادثات مع مسؤولين محليين حول الجهود المشتركة من أجل مكافحة عصابة إم- إس 13 الدولية.

وأعلن مسؤولو السلفادور توجيه اتهامات ضد 113 فردا بالعصابة خلال زيارة سيشنز، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المئات من أفرادها أمس الأول الأربعاء، حسبما ذكرت وزارة العدل.