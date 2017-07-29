تيلرسون يحمل الصين وروسيا “مسؤولية” التهديد الكوري الشمالي

واشنطن- (أ ف ب): حمّل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت كلاً من الصين وروسيا “مسؤولية خاصة” في تفاقم الخطر الذي تُمثّله كوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابراً للقارات.

وأضاف تيلرسون في بيان “نظراً إلى أنهما داعمتان اقتصاديتان للبرنامج النووي البالستي لكوريا الشمالية، فإنّ الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في تصاعد الخطر على الامن الاقليمي والعالمي”.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنّ اطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي هو “انتهاك صارخ لقرارات متعدّدة لمجلس الأمن الدولي تعكس إرادة المجتمع الدولي”.

وكانت بكين دانت السبت اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، داعية في الوقت نفسه “الاطراف المعنيين” إلى ضبط النفس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب ان “الصين تعارض الخروقات من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الامن الدولي (…) وتأمل في الوقت نفسه ان يتوخى جميع الاطراف المعنيين الحذر ويتجنبوا تصعيد التوترات” في شبه الجزيرة الكورية.