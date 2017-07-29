سلطات هامبورغ تعقد مؤتمرا صحفيا حول هجوم الطعن في أحد متاجر المدينة

(د ب أ): تعقد السلطات فى مدينة هامبورغ الألمانية السبت مؤتمرا صحفيا لتقديم المزيد من التفاصيل حول هجوم الطعن الذي وقع في أحد متاجر المدينة وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

ومن المتوقع أن يعقد أندى جروت وزير الداخلية فى هامبورغ بشمال ألمانيا والشرطة مؤتمرا صحفيا في الساعة 12 ظهرا 10:00/ بتوقيت غرينتش/ حول تطورات التحقيق حتى الان.

وألقي القبض على رجل (26 عاما) ولد في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب الهجوم، لكن لم يتم التأكد من جنسيته بعد. وقالت الشرطة إن دوافعه غير واضحة وأنهم يحققون فى جميع الاحتمالات.

ويتردد أن المشتبه به هاجم عدة أشخاص عشوائيا بسكين مطبخ في “سوبر ماركت إديكا” في منطقة بارمبيك قبل أن يحاول الفرار.

وقتل رجل (50 عاما) بينما اصيبت سيدة (50 عاما) أيضا وأربعة رجال تتراوح اعمارهم بين 19 و 64 عاما بجروح طعن بعضها خطير. كما اصيب رجل (35 عاما) وهو يحاول التغلب على المشتبه به.