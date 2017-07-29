رجل في ألمانيا يعثر على مبلغ كبير تحت شجرة ويسلمه للشرطة

(رويترز): قالت السلطات الألمانية يوم الجمعة إن شخصا أمينا عثر على حقيبة بها 3500 يورو (4097 دولارا) و22 سبيكة ذهبية إجمالي وزنها كيلوغرام واحد وتقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين.

وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين. وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما.

وكتبت الشرطة على تويتر “ما قد تجده تحت شجرة في نيوكولن مذهلا. فقد سلم شخص أمين وجد الحقيبة التي تحتوى على 3500 يورو والذهب إلى مركزنا”.

وأضافت شرطة برلين في وقت لاحق: “تم التوصل إلى صاحب المبلغ. وقال إنه وضع متعلقاته خلال قيامه بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة”.