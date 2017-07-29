بورشه تستدعي 21500 سيارة بسبب التلاعب في معدل انبعاث العوادم

(د ب أ): أكدت “بورشه” الألمانية يوم الجمعة، أنها ستستدعي 21500 مركبة بعد العثور على برامج تلاعب في معدل انبعاث العوادم في السيارة “بورشه”، موديل كايين ديزل 0ر3 تي دي أي.

وكان وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت، قد أعلن بالفعل عن الاستدعاء يوم الخميس الماضي.

واعترفت شركة صناعة السيارات الفاخرة، المملوكة لشركة فولكس فاجن، بتركيب واستخدام برامج غير مشروعة سمحت لأحد طرز سياراتها الديزل باجتياز اختبارات الانبعاثات رغم تجاوزها للحدود المسموح بها في القيادة اليومية.