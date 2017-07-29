البحرية الإيرانية تتهم نظيرتها الأمريكية بتكرار تحركاتها الإستفزازية

(د ب ا): اتهمت البحرية الإيرانية، السبت، نظيرتها الأمريكية بتكرار تحركاتها غير المهنية والاستفزازية في الخليج.

واصدر فوج البحرية “ذو الفقار” في المنطقة الرابعة التابع لبحرية حرس الثورة الاسلامية، بيانا السبت ذكر أنه “بعد مضي عدة أيام على التصرف الاستفزازي لسفينة حربية امريكية في شمال الخليج الفارسي عندما قامت بإطلاق طلقتين في الهواء أمام دوريات لبحرية حرس الثورة الاسلامية، قامت السفن الامريكية هذه المرة بعمل مشابه في وسط الخليج الفارسي”.

وأضاف البيان أن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز″ والسفينة الحربية المرافقة لها قامت، في الوقت الذي كانت ترصد تحركتها وتتابعها فرقاطات فوج البحرية “ذو الفقار” في المنطقة الرابعة التابع لبحرية حرس الثورة الاسلامية، الجمعة بارسال مروحية بالقرب من منطقة “رسالت” النفطية الغازية واقتربت من سفن حرس الثورة الاسلامية.

وتابع البيان أن الأمريكيين قاموا، عبر حركة استفزازية وغير مهنية، باطلاق قنابل ضوئية من أجل تحذير فوج البحرية “ذو الفقار”، ثم غادرت حاملة الطائرات الأمريكية والسفينة الحربية المرافقة لها المنطقة فورا.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية باطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية بعد اقترابها بشكل كبير من السفينة الأمريكية خلال تدريب عسكري في الخليج ولم تستجب للتحذيرات اللاسلكية.

من جهة أخرى، وصف الحرس الثوري الإيراني في تصرف السفينة الأمريكية بأنه عمل “غير مهني واستفزازي”.

وكانت سفينة حربية أمريكية قد اطلقت في شهر كانون ثان/ يناير الماضي طلقات تحذيرية باتجاه سفينة ايرانية اقتربت منها.