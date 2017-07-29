شيرين تأسر قلوب محبيها في تونس بأجواء من الرومانسية

الأناضول: حلّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في سهرة الجمعة ضيفة، على الآلاف من جمهور الدّورة الـ53 من مهرجان قرطاج الدّولي بتونس.

واستهلت شيرين حفلها بكلمة رحبت فيها بجمهورها فقالت “لولا جمهور تونس لم أكن لأصل إلى هذا النجاح”، معبرّة عن تفاجئها بالأعداد الغفيرة التّي قدمت للاستمتاع بأغانيها وصوتها.

وطغت أجواء من الرومانسية والأحاسيس على مسرح قرطاج الذّي فاق فيه الجمهور طاقة الاستيعاب ليقدر بأكثر من 12 ألف شخص.

وبكلمات كلها احساس ومشاعر .. غنت الفنانة المصرية مجموعة من أغانيها فاشتعل حماس جاهيرها التي تفاعلت معها وحفظت جلّ أغنياتها.

وأدت “نجمة الرومانسية” أغنية “وداع″ و “طريقي” و”كده يا قلبي” و”ومشاعر” و”حبّيته بيني وبين نفسي”، و”أمنتك عليّ” وغيرها.

كما عادت شيرين بمحبيها إلى بدايات مشوارها الفنّي بأغنية “اه يا ليل” التي كانت فاصلة في مسيرتها، فكان نجاحها ممهداً للشهرة التّي تحظى بها اليوم.

واستطاعت شيرين أن تأسر قلوب محبيها طيلة حفل امتد على نحو ساعتين، لتخلق أجواء من الرومانسية وليفيض المسرح أحاسيساً وطرباً.

وبصوتها المرهف أعدت ملكة المشاعر كما يحلو للبعض تسميتها ميدلي قصير، أدت فيه موال “الليالي الحلوة.. والشوق والمحبة” لأم كلثوم وكوبليه من أغنية” يا خلي القلب ” لعبد الحليم حافظ.

يذكر أنّ شيرين أعلنت سنة 2016 قرار اعتزال الفن وهو ما سبب ضجة وسط الساحة الفنية العربية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عنه “احتراماً منها لمحبّيها من جمهور وفنانين وأوضحت أنها لم تقم بذلك بهدف خبطة إعلامية وإنما رغبة منها في تخصيص وقتها لبناتها،” وفق تعبيرها.

وعلى مدى مسيرتها، تحصلت شيرين على عدد كبير من الجوائز آخرها هذا العام (2017) بحصولها على الموريكس الذهبي لأفضل مطربة عربية.

وانطلق مهرجان قرطاج الدّولي في دورته ال53 يوم 13 يوليو /تموز الماضي ليتواصل إلى غاية 19 أغسطس /آب المقبل.