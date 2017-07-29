قوات الاحتلال تقتحم مكاتب إعلامية فلسطينية في البيرة

(د ب أ): اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر السبت مدينة البيرة في الضفة الغربية، وداهمت عدة مكاتب إعلامية وفتشتها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت عن مصادر إعلامية قولها إن “قوات الاحتلال اقتحمت مكتب شركة بال ميديا في المدينة، وعبثت بمحتوياته”.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المدينة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية حاجز “بيت ايل” العسكري المقام على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأصيب عدة أشخاص خلال مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين بعد صلاة الجمعة أمس بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، فور الانتهاء من الصلاة.

وتشهد الضفة الغربية توترات منذ اسبوعين بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب قيام إسرائيل بوضع بوابات الكترونية عند الابواب المؤدية للمسجد الأقصى، والتي اضطررت إلى ازالتها بسبب الاحتجاجات الفلسطينية والعربية.