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سمير غانم يرقص على مسرح “أهلا رمضان”” – صور

Jul 29, 2017

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فاجأ الفنان المصري سمير غانم الفنان محمد رمضان وفريق عمل مسرحيته “أهلا رمضان” بزيارة لهم لمشاهدة العرض المسرحي، دون أن يكتفي بذلك حيث صعد على خشبة المسرح أيضاً للرقص الى جانب رمضان.

وعبر رمضان عن سعادته الشديدة بزيارة سمير غانم حيث أنه بعد انتهاء العرض المسرحي دعاه للصعود معه على خشبة المسرح، وقال: “هذا اليوم تاريخي لكل فريق العمل بسبب حضور أسطورة المسرح والكوميديا سمير غانم”.

ووجه الفنان الكبير كلمة لرمضان فور صعوده على المسرح، حيث قال: “امتعتني أنت والشباب الحلوين والبنات المزز، بحقد عليك علشان كده، بس أنت عندك كتيبة بحالها”، في إشارة إلى الفنانة شيماء سيف.

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