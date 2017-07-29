رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

(د ب أ): صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، بأن قوات الحشد الشعبي ستشارك في المعركة المرتقبة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقال العبادي ، خلال كلمة له في مؤتمر برلمان الشباب إنه “تم وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر قريباً من قبل الحكومة وقادة الأمن، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري”.

وأضاف أن “العالم بات يتنفس الصعداء الآن، لأن العراقيين قتلوا رأس داعش وأن دول العالم شاركت العراق ودعمته في الحرب على الإرهاب، لأنها وجدت فيه عزيمة حقيقية لمقاتلة داعش”.

وأوضح أن “تلعفر ستعود لجميع ابنائها وبنفس الخطة ستعود الحويجة ومناطق غربي الانبار، وتأمين الحدود ومنع دخول الارهاب الى العراق”.

ودعا رئيس الوزراء، الى ” الحذر والوعي والانتباه في مواجهة داعش، الذي سيعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في مناطق أخرى، ونحن لن نتراجع وسنواجه داعش لأنه منظومة ارهابية لن تموت بوقت قياسي”.

وقال إن “كل التضحيات ضد داعش عراقية ونشكر من ساعدنا من دول العالم التي أمدتنا لمواجهة خطر داعش ، بعد أن وجدت في التنظيم خطراً عليها “.

وأضاف “نحن قتلنا داعش في الرأس وسيحاولون أن يقوموا بأعمال إرهابية وعلى قواتنا ديمومة الانتصار على هذا التنظيم الارهابي”.