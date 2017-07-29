شيرين تعترف أنها أساءت عمداً لعمرو دياب (فيديو)

لندن – القدس العربي

اعترفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها تعمدت الاساءة الى الفنان عمرو دياب خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش، وأكدت خلال مؤتمر صحافي في تونس أنها تعمدت الاساءة له وحده دون غيره.

وجاءت تصريحات شيرين عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته قبل حفلها في مهرجان قرطاج الدولي بتونس.

وجاءت هذه الإجابة، عندما سُئلت من قبل أحد الصحافيين قائلاً لها: “هل يمكننا أن نعتبر أن تصريحاتك في زفاف علوش ويوسف كانت زلة لسان أم إساءة معتمدة لبعض الفنانين، بمن فيهم الفنان المصري عمرو دياب”، فأجابت شيرين عبد الوهاب قائلة: “إساءة معتمدة، مش عايزة الحقيقة؟”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب دون أن تذكر اسم الفنان عمرو دياب صراحة قائلة: “ما تقوليش لبعض الفنانين، لأن كان في واحد بس أنا بقصده، وهي إساءة معتمدة، وأنا مش برجع في كلامي، ومش زلة لسان”.