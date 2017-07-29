صورة مزعومة لياسمين صبري قبل التجميل تُثير الجدل (شاهد)

تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين صبري قبل التجميل، وهي الصورة التي حظيت بموجة كبيرة من الجدل والتعليقات حيث أظهرت فرقاً كبيراً في الشكل، فيما ذهب كثيرون الى أن الصورة ليست للفنانة.

وأكد بعض الجمهور أن صورة ياسمين صبري قبل التجميل والتي يتم تداولها بشكل مكثف غير صحيحة، وأن نجمتهم لم تخضع من الأساس لأي عملية، وأن الملامح التي تبدو متغيرة قليلاً ذلك بسبب فرق العمر، حيث أن الصورة المتداولة لها وهي صغيرة بينما هي الآن شابة ناضجة.

في الوقت ذاته أكد آخرون أن ياسمين صبري خضعت لتجميل، على الأقل لحقن فيلر وبوتوكس وهذا ما يظهر جلياً في منطقتي الشفاه والوجنتين، حيث أصبحا أكثر امتلاءً من قبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام ياسمين صبري بإجراء عملية تجميل في وجهها، فقد سبق ووجه لها هذا الاتهام الأمر الذي نفته بشدة مؤكدة على إنها لم تخضع لأي عملية، وأنه حتى خسارتها للوزن جاءت بفضل ممارستها للتمارين الرياضية بصورة منتظمة.