الجيش الأميركي يشتري “فياغرا” بـ84 مليون دولار سنوياً

كشفت إحصائية عن قيمة إنفاق الجيش الأمريكي على أقراص الفياغرا وأدوية الضعف الجنسي.

وأكدت الإحصائية أن المبلغ الذي تنفقه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” سنويا على أدوية ضعف الانتصاب يصل إلى نحو 84 مليون دولار (63 مليون جنيه استرليني)، وفقا لصحيفة “ميليتاري تايمز″.

وبلغت نفقات الجيش من الفياغرا خلال هذا العام 84.2 مليون دولار، فيما تم إنفاق 294 مليون دولار على الفياغرا وسياليس وأدوية من هذا القبيل منذ عام 2011. وفق ما نشرته “سي إن إن” الأمريكية عن صحيفة “ميليتاري تايمز″.

وأوضحت الصحيفة أن “هذه التكلفة تعادل ثمن بضع طائرات مقاتلة”.

ووجدت دراسة أجراها فرع مراقبة الصحة التابع للقوات المسلحة الأمريكية عام 2014 أن 100.248 حالة من حالات ضعف الانتصاب جرى تشخيصها بين أفراد الخدمة العسكرية بين عامي 2004 و2013، مع زيادة “معدلات الإصابة السنوية” أكثر من الضعف في تلك الفترة الزمنية.

وقالت الدراسة إن ما يقرب من نصف هذه الحالات يرجع إلى أسباب نفسية.