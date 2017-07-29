وزراء خارجية الدول المحاصرة لقطر يجتمعون في البحرين الأحد

(د ب أ): يعقد في المنامة يوم الأحد الاجتماع المشترك لوزراء خارجية البحرين و السعودية والإمارات ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) السبت، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة يوم الخامس من شهر يوليو /تموز الجاري.

وحسب الوكالة ، يأتي الاجتماع “ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في الخامس من يونيو /حزيران الماضي مقاطعة قطر.