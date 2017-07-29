الحوثيون يعلنون استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة السواحل الغربية لليمن

(د ب أ): أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، السبت أن مسلحيها والقوات الموالية لهم، استهدفوا بارجة عسكرية إماراتية، قبالة السواحل الغربية لليمن.

ونقلت قناة” المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن” القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية( حوثيون وموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح) قامت باستهداف بارجة عسكرية إماراتية معادية قبالة سواحل المخاء بسلاح مناسب”، دون ذكر نوع السلاح أو تفاصيل أخرى حول العملية.

وذكرت القناة أن عملية اليوم جاءت بعد أيام فقط من استهداف زورق حربي لما أسمتها قوى العدوان السعودي الأمريكي( التحالف العربي) في الساحل الغربي للبلاد اثناء قيامة بتشويش على الرادارات اليمنية.

وهاجم الحوثيون، لأكثر من مرة ، عدة سفن تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، بعضها خلف قتلى وجرحى وأضراراً مادية.

وتتهم قوات التحالف العربي الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية بعد مهاجمة السفن، في حين يقول الحوثيون إنهم يردون على اختراق المياه الإقليمية اليمنية.

ويواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبمشاركة فعلية كبيرة من الإمارات، عملياته العسكرية ضد الحوثيين وقوات صالح، منذ شهر مارس/ آذار من العام 2015.