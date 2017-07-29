ماذا يفعل الإعلامي السعودي عثمان العمير في غرفة نوم غولن ؟ـ (فيديو)

لندن ـ”القدس العربي”:

أثار فيديو قصير نشره عثمان العمير ، الناشر و الإعلامي السعودي المخضرم، صاحب موقع “إيلاف” و رئيس التحرير الأسبق لصحيفة “الشرق الأوسط”، على صفحته على “انستغرام” الكثير من التساؤلات.

الفيديو القصير” روج” له العمير عبر صفحته على “تويتر”بالقول :” في انستغرام..العالم “رايقة” ..غولن تحت العلم التركي”.. نقرة على رابط الاسنتغرام تكشف أن الأمر يتعلق بزيارة قام بها العمير لرجل الدين التركي فتح الله غولن ، المطلوب من قبل السلطات التركية بتهمة الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة للعام الماضي، وذلك في إقامته في مدينة بنسلفينيا الأمريكية.

واكتفى العمير بإرفاق الفيديو بتعليق قصير قال فيه “أمضيت أربع ساعات في منزل الزعيم الإسلامي التركي فتح الله غولن في بنسلفينيا.. وكان حوارًا وحديثًا شيّقين.. هنا في غرفة نومه البسيطة وحوله الكتب والقرآن الكريم”.

الإعلامي المعروف بقربه من العائلة المالكة في السعودية، و ان كان كثيرون يؤكدون أنه كان أقرب و مدعوما من قبل الملك الأسبق الراحل فهد بن عبد العزيز، أكثر من عائلة الملك سلمان بن عبد العزيز، رغم أنه كان رئيسا لتحرير صحيفة “الشرق الأوسط” المملوكة لعائلة سلمان بن عبد العزيز ، لم يكشف المزيد من التفاصيل حول خلفيات اللقاء، وما إذا كان لغرض إجراء مقابلة صحفية أو زيارة مجاملة لشخص مطلوب من قبل الحكومة التركية التي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد أثار ما نشره الإعلامي السعودي تساؤلات كثير المدونين حول الهدف من وراء الخطوة، وهل هي رسالة “سعودية” تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاصة في ضوء العلاقة الحالية “الباردة” بين الرياض وأنقرة، وخاصة على خلفية الأزمة مع قطر.

وفي هذا السياق وجه مغرد قطري يدعى خالد بن داهم الهاجري، سؤالا مباشرا لعثمان العمير، عما إذا كان هذا اللقاء له علاقة بالعلاقات التركية السعودية؟ فرد العمير بالنفي.