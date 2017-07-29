 باكستان تعين عباسي رئيس وزراء انتقاليا

(رويترز) – ذكر مصدران قريبان من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف السبت، أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الحاكم سيعين شهيد عباسي رئيس وزراء انتقالياً ليحل محل شريف.

وعباسي (58 عاماً) من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير البترول في حكومته حتى الجمعة، عندما استقال شريف في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق فساد.

وقال مسؤول كبير بالحزب قريب من شريف إن عباسي سيعين “خلال ساعة”، في حين أكد مصدر ثان التعيين وخطة لأن يشغل عباسي المنصب مؤقتاً لحين تنافس شهباز، شقيق نواز، على مقعد برلماني ويصبح مؤهلاً لتولي رئاسة الوزراء.

وسيتعين على شهباز (65 عاماً)، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي.

وهوت استقالة نواز شريف الجمعة بالدولة المسلحة نووياً، في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها.

وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاماً) وأسرته.

وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.

ولدى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف أغلبية قوية في البرلمان ومن ثم فليس لديه مشكلة في تعيين من يختاره رئيساً للوزراء.