حريق مستمر منذ يومين في جنوب شرق اسبانيا

(أ ف ب): تكافح اسبانيا بعد فرنسا والبرتغال السبت، حريقاً التهم أكثر من ألف هكتار في جنوب شرق البلاد، مستمراً منذ يومين رغم استخدام 22 مروحية وطائرة لاحتوائه.

وشرحت المتحدثة باسم الحكومة الإقليمية في منطقة كاستيا لا مانشا انا كويفاس، أنه تمّ إجلاء نحو 300 شخص من القرى والمخيمات بسبب هذا الحريق في منطقة يستي.

وأضافت أن رجال الإطفاء عملوا طوال الليل في محاولة لإخماد النيران لكن لم يتمكنوا حتى الساعة من السيطرة على ألسنة اللهب.

واندلع الحريق صباح الخميس، في وقت تضرب جنوب أوروبا سلسلة من حرائق الغابات والأحراج تؤججها الحرارة المرتفعة والجفاف.

وتمكنت فرنسا المجاورة لاسبانيا، من مكافحة حرائق هائلة جنوب شرق البلاد، خصوصاً قرب الشواطئ السياحية في منطقة كوت دازور، حيث قضت ألسنة النيران على حوالى 7200 هكتار وأدت الى جرح نحو 20 شخصاً وتسببت بإجلاء ما يقارب 10 آلاف آخرين. وأخمد الحريق الخميس الا ان السلطات لا تزال في حال ترقب.

وفي البرتغال، اندلعت حرائق هذا الأسبوع في وسط البلاد واتى احدها على أكثر من 15 ألف هكتار، بعد خمسة أسابيع من حريق هائل أدى الى مقتل 64 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين في المنطقة نفسها.

والحريق الأول الذي شبّ في اسبانيا كان في أواخر يونيو /حزيران في منطقة موغير في جنوب غرب البلاد، حيث قضت النيران على ما يقارب 8500 هكتار خصوصاً في المساحة المحمية من الحديقة الطبيعية دونيانا وأدت الى إجلاء نحو ألفي شخص، من دون تسجيل أي إصابات.