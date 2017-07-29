واشنطن ستعمل مع حلفائها بعد غضب أوروبي من فرض عقوبات على موسكو

واشنطن – أ ف ب : قالت واشنطن السبت أنها “ستعمل بشكل وثيق مع اصدقائنا وحلفائنا” بعد أن أقر الكونغرس الاميركي عقوبات على روسيا تسببت باغضاب بعض الدول الاوروبية التي تخشى من تضررها بسبب العقوبات.

والخميس صادق الكونغرس على مجموعة عقوبات تستهدف روسيا وايران وكوريا الشمالية، كما وافق الرئيس دونالد ترامب لاحقا على التوقيع على العقوبات لتحويلها الى قانون.

ويهدف هذا الاجراء الى معاقبة الكرملين على التدخل في انتخابات الرئاسة الاميركية 2016 وضمه لشبه جزيرة القرم الاوكرانية.

إلا أن ذلك تسبب بإغضاب بعض العواصم الاوروبية المعتادة على التنسيق مع واشنطن قبل فرض أي اجراءات عقابية على روسيا.

وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه بشأن العقوبات الواسعة التي يمكن أن تطال شركات اوروبية تسهم في تطوير قطاع الطاقة الروسي، كما سعى دبلوماسيون اوروبيون للضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات.

وسعى وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى طمأنة الدول الاوروبية في بيان السبت.

وقال ان “التصويت بشبه الاجماع على قانون العقوبات في الكونغرس يمثل إرادة الشعب الاميركي القوية لدفع روسيا الى اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة .. وسنعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا لضمان فهم رسالتنا إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية”.

وسبق ان عملت واشنطن وبروكسل معا لفرض عقوبات على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم في اذار/مارس 2014 وتمكنت من تجاوز الانقسام حول مدى العقوبات التي تفرض على موسكو.