الحوثيون يهددون بمواصلة العمليات العسكرية ضد السعودية وحلفائها

صنعاء – د ب أ : هددت جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم السبت، بمواصلة العمليات العسكرية ضد السعودية وداعميها في التحالف العربي.

جاء ذلك على لسان العميد الركن، شرف لقمان، الناطق باسم قوات الجيش الموالية للحوثيين وصالح، نشرته وكالة سبأ الخاضعة لسلطة الحوثيين.

وقال لقمان” إن الرد على تصعيد تحالف العدوان ( التحالف العربي) خلال الساعات الماضية كان قويا وموجعا سواء في العمق السعودي أو على مستوى الجبهات الداخل”.

وأضاف أن” ضربات القوة الصاروخية على المناطق الحيوية والعسكرية في ينبع أو الطائف السعوديتين، واستهداف القوات البحرية اليمنية( تابعة للحوثيين) للبوارج العسكرية في البحر كانت “مسددة”، وأنها تأتي ضمن عمليات الرد والردع″.

وهدد الناطق العسكري بأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بتوقف ما أسماه العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي باليمن).

وتابع لقمان أن “العمليات العسكرية في جيزان ونجران (جنوبي السعودية) تسيير وفقا للأهداف الإستراتيجية من أجل الحسم العسكري وحرمان ما أسماه العدو ( الجيش السعودي) من تحقيق أهدافه في احتلال مواقع يمنية وقصر خطوط الإمداد”.

وزعم لقمان أن خسائر الجيش السعودي في هذه المعارك بشريا وماديا كانت كبيرة، ولم يكن يتوقعها، وأنه لم يعد يمتلك عنصر المفاجأة فيها رغم المساندة الجوية.

واختتم المتحدث العسكري الموالي للحوثيين بالقول إن ” رد الصاع صاعين بات من المسلمات، وأن على الباغي تدور الدوائر “، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن مسلحي الجماعة وقوات صالح، استهدفوا بارجة عسكرية إماراتية، قبالة السواحل الغربية لليمن، في حين أعلنت قيادة التحالف العربي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المليشيات الحوثية وقوات صالح هاجمت ميناء المخا اليمني بقارب مسير ومفخخ بالمتفجرات، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.