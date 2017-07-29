قطر تطالب منظمة الطيران المدني بحقها في المرور عبر الممرات الجوية الدولية

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي : اجتمع وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، مع الدكتورة فانغ ليو أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية.

وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع ناقش مطالب دولة قطر في الحصول على حقها في المرور البريء في الممرات الجوية الدولية، وفقا لمبادئ القانون الدولي العام واتفاقياته، وتفنيد مزاعم دول الحصار الأربع قبل الجلسة المقررة لمنظمة (إيكاو) على مستوى الوزراء يوم الاثنين المقبل لعرض الملف الفني لقطر وردود دول الحصار على الشكوى المقدمة من دولة قطر.

كما تم خلال الاجتماع تسليم نسخة من أوراق طلب دولة قطر في الحصول على إقليم معلومات الطيران الخاص بها.

وثمن وزير المواصلات والاتصالات القطري، الدور الذي تقوم به منظمة (إيكاو) في انعقاد جلسة المنظمة في هذا الوقت الحرج.

ومنذ بدء الحصار عليها بتاريخ 5 يونيو/حزيران الماضي، كثفت قطر تحركاتها الدولية لإدانة الحصار غير القانوني الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين. وسلمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وعبرت وزارة المواصلات والاتصالات مراراً عن ثقتها في المنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها، مؤكدة أن هناك تعديا صريحا لجميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وتعريض أمنه للخطر الجسيم وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية.

وتواصلت وزارة المواصلات والاتصالات مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، لبحث الخروقات التصعيدية للحصار والتي من شأنها أن تسبب أضرارا للسلامة البحرية حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.