مسؤول : الإدارة الكردية في شمال سوريا تحدد مواعيد لانتخابات

بيروت – رويترز : قال مسؤول كردي اليوم السبت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات للمجالس المحلية، ومجلس تشريعي للمنطقة في سبتمبر/ أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، ويناير/ كانون الثاني.

وتسيطر جماعات كردية وجماعات متحالفة معها على مساحات من الأراضي في شمال سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وهي تحالف لفصائل مسلحة تقوده وحدات حماية الشعب الكردية