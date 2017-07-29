وفاة “رضا مالك” رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

الجزائر – الأناضول : توفي اليوم السبت، رئيس الحكومة الجزائري الأسبق رضا مالك، عن عمر ناهز 86 عام، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما نقلت الإذاعة الحكومية عن عائلته.

ويعد رضا مالك، المولود عام 1931 بمنطقة باتنة (شرق)، أحد قادة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962) كما كان الناطق باسم مفاوضي “جبهة التحرير الوطني” مع فرنسا بين مايو/أيار 1961 ومارس/آذار 1962 بمدينة إيفيان السويسرية والتي مهدت لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.

وفي مرحلة الاستقلال شغل “مالك” عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، أهمها رئيس للحكومة بين آب/ أغسطس 1993 وأبريل/ نيسان 1994 في مرحلة كانت تعيش فيها البلاد مواجهات وأزمة سياسية بعد إلغاء انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عام 1991.

وأسس رضا مالك عام 1995 حزب “التحالف الوطني الجمهوري” (ذي توجه علماني)، وقاده حتى العام 2009، قبل أن يعلن الانسحاب من الحياة السياسية في مؤتمر.