النائب العام القطري يتباحث مع مسؤوليين بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

الدوحة ـ “القدس العربي”- إسماعيل طلاي : اجتمع الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع جيفري فلتمان مدير ادارة الشؤون السياسية في منظمة الامم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،بحسب ما أفاد بيان لوكالة الأنباء القطرية السبت.

كما اجتمع مع فريق منظمة الأمم المتحدة المكلف بمهام مكافحة الارهاب، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين دولة قطر والامم المتحدة في هذا الاطار، وخاصة في المناطق التي تعاني من الصراعات. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور في هذا المجال.

ويأتي اجتماع النائب العام القطري مع فيلتمان استكمالا لسلسلة لقاءات أخرى جمعت النائب العام بمسؤولين بالأمم المتحدة، ولقاءات مماثلة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التنسيق القائم مع منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم الإنساني في مناطق النزاعات. كما كانت تلك التحركات الدبلوماسية فرصة للتنديد بالحصار المفروض على قطر من طرف المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في ظل تزايد الضغوطات الدولية للدول والمنظمات الحكومية المنددة بالانتهاكات الإنسانية التي تسبّبت فيها دول الحصار.

وكانت قطر أعلنت التزامها التام بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. وجددت التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء، وفقاً لما جاء في بيان للسفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة،أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

وأشارت إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب.

وأفادت بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته.

وأوضحت السفيرة أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب. كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وشددت في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث في وقت سابق رسالة خطية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب ما ذكر بيان لوكالة الأنباء القطرية.

وقام بتسليم الرسالة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام خلال اجتماعه مع سعادة أمين عام الأمم المتحدة.وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبدورها، رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً “قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما لم يخل ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.

وأعلنت على لسان عدد من مسؤوليها عزمها التقدم بشكاوى لدى الهيئات القضائية الدولية، واتباع كافة الآليات والإجراءت الممكنة للمطالبة بمحاكمة المتورطين في “قرصنة” موقع وكالة الأنباء القطرية، وفي الوقت ذاته المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها دول الحصار جراء انتهاكات إنسانية مست آلاف المواطنين القطريين وغير القطريين.

وشهدت الدوحة منذ بدء الحصار عليها بتاريخ 5 يونيو/حزيران الماضي زيارات متتالية لهيئات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان، وجهات قضائية دولية، وقفت على حالات لمتضررين رفعوا شكاوى موثقة، للمطالبة بتعويضات ومحاسبة دول الحصار على الانتهاكات التي تورطوا فيها.

وتلقى قطر دعما دوليا لافتا لمطالبها برفع الحصار من قبل دول العالم، والمنظمات الإنسانية، في وقت تعهدت منظمات دولية برفع تقارير إلى الهيئات الأممية بشأن الانتهاكات التي وقفوا عليها خلال زيارتهم للدوحة.