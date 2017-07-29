احتجاجات في لندن تنديدًا بمقتل شاب أسود على يد الشرطة

لندن – الأناضول : تجمع مئات المتظاهرين، السبت، أمام مركز للشرطة وسط العاصمة البريطانية لندن؛ احتجاجًا على وفاة شاب أسود، قبل أسبوع، عقب تعرضه لعنفٍ من قبل الشرطة.

وحسب مراسل الأناضول، تجمهر مئات المحتجين أمام مركز شرطة “ستوك نوينغاتون”، وسط لندن، احتجاجًا على وفاة شاب أسود يدعى راشان تشارلز.

وتوفى والشاب الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، جاءت بعد تعرضه للعنف على يد الشرطة؛ يوم 22 يوليو/تموز الجاري، في حي كينغسلاند، شرقي لندن.

وطالب المتظاهرون بـ”القصاص العادل” من قوات الأمن، متهمين الأخيرة بـ”استخدام القوة المفرطة مع أصحاب البشرة السمراء”.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في خبر نشرته اليوم، إن لجنة مستقلة من الشرطة تجري تحقيقًا “لتحديد أسباب وفاة الشاب”.