“الحوثيون” يفرجون عن رئيس اتحاد طلاب اليمن بعد 10 أشهر على احتجازه

مأرب – الأناضول : قال مصدر في اتحاد طلاب اليمن، إن جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) أفرجت، السبت، عن رئيس رضوان مسعود، بعد نحو 10 أشهر على احتجازه.

وأوضح المصدر للأناضول أن “الحوثين أفرجوا مساء اليوم عن مسعود وهو بخير وأصبح حراً من الليلة”، دون مزيد من التفاصيل. كان الحوثيون أوقفوا مسعود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون إبداء أي أسباب.

وعرف عن رئيس اتحاد طلاب اليمن مشاركته الفاعلة في احتجاجات الشباب عام 2011 ضد نظام الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح”، والتي أفضت إلى تنحيه، كما كان مسعود عضوًا باللجنة التنظيمية لتلك الاحتجاجات.