جنود أمريكيون ينفذون عملية إنزال ويقتلون 6 من “الدولة الإسلامية” جنوب الموصل

العراق – الأناضول : نفّذ جنود أمريكين، السبت، عملية إنزال جوي بمنطقةٍ جنوبي الموصل (شمال) قتلوا خلالها 6 من مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي كانوا ينوون التسلل لقرية قريبة، حسب مصدر عسكري عراقي.

وأوضح الملازم في الجيش العراقي، ذياب الخفاجي، أن “قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي بمروحيات عسكرية على منطقة في ناحية الشورة، جنوبي الموصل”.

وأضاف أن “الجنود الأمريكيين استهدفوا مجموعة من مسلحي داعش كانوا يختبئون في أنفاق بعد تسللهم إلى هناك من مناطق قريبة يسيطرون عليها”.

وأشار أن الجنود اشتبكوا مع مسلحي داعش “وقتلوا ستة منهم دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية”.

وبيّن أن مسلحي “داعش” كانوا ينوون مهاجمة قرية “المغر” القريبة من موقع الإنزال الجوي.

وتابع بالقول إن “القوة الأمريكية انسحبت إثر ذلك، ومن ثم تولت قوات من الحشد العشائري (مقاتلين سنة موالين للحكومة) مهمة تفتيش المنطقة”.

ولم يصدر عن الجيش الأمريكي حتى الساعة (19:25 تغ) أي معلومات بشان عملية الإنزال تلك.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق، وذلك منذ سيطرة تنظيم “داعش” على شمال وغربي البلاد صيف 2014.

ويتركز عمل الجنود الأمريكيين على تقديم المشورة للعراق في الحرب ضد “داعش” وتدريب القوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب.

لكن الجنود الأمريكيون شاركوا في القتال على نحو محدود خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، فضلا عن توجيه ضربات بالمدفعية على أهداف للتنظيم.

كما تقود أمريكا تحالف دوليا مكونا من نحو ستين دولة يقدم عطاء جويا للقوات العراقية في الحرب ضد “داعش”.

وغربي مدينة الموصل قال مصدر عسكري، اليوم، إن تنظيم “داعش” شن هجوما على مواقع للحشد الشعبي (قوات موالية للحكومة) على الشريط الحدودي مع سوريا.

جبار حسن ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي قال للأناضول، إن “عددا من مسلحي داعش شنوا هجوما على مواقع للحشد الشعبي بمنطقة السعدة غربي الموصل على الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأوضح حسن أن “الهجوم نفذ باستخدام عدد من العجلات والأسلحة المتوسطة والخفيفة”، لافتاً إلى أنه لا تتوفر معلومات حتى الساعة بشأن ما إذا كان الهجوم أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الطرفين من عدمه.

وأعلن الحشد الشعبي في يونيو/حزيران الماضي انتهاء مهامه القتالية غربي الموصل بعد استعادة جميع القرى والمناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة داعش وصولا للحدود العراقية السورية باستثناء قضاء تلعفر.

وأعلنت الحكومة العراقية، في 10 يوليو/تموز الجاري، تحرير الموصل من “داعش” بعد معارك استمرت عدة أشهر.