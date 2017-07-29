المقادير:

أي نوع من أنواع الأسماك المقطعة

بصل مقطع شرائح

معجون طماطم

طماطم مقطعة

ثوم مفروم

كزبرة خضراء طازجة

زيت

ملح/ فلفل/كمون

طريقة التحضير

بعد تنظيف السمك جيدا نقلي البصل بالزيت حتى يصفر.

نضيف معجون الطماطم ونقليه مع الزيت والبصل ثم نضيف الثوم المفروم ونقليه على نار هادئة قليلا ثم نضيف الطماطم المقطعة ونخلط المكونات ونضيف الملح والفلفل الأسود والكمون.

نضيف قليلا من الماء إلى الخلطة ثم نصف السمك نتركه إلى أن ينضح ثم نزيد الكزبرة الخضراء المفرومة ونطفئ النار مباشرة بعد نضج السمك حتى لا ينشف كثيراً.

تقدم المطفاية مع الخبر أو مع الأزر بالعدس الأصفر.