﻿هجرة الشباب في تونس تعددت الأسباب وغابت الحلول

تونس ـ «القدس العربي»: في أواسط ستينيات القرن الماضي هدد أحد أعضاء الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مهندسين وتقنيين تونسيين تم إرسالهم إلى اسبانيا للتدريب في مجال صناعة الثلاجات وآلات التبريد، قصد إنتاج أول ثلاجة تونسية، بإبقائهم في اسبانيا ومنعهم من العودة إلى تونس في حال لم يتعلموا كيفية صنع قطع غيار آلات التبريد وفي زمن محدد. وكان ذلك وسيلة للضغط باعتبار أن مسألة الهجرة لم تكن خيارا مطروحا لدى أغلب التونسيين مع بدايات الاستقلال حيث كان البلد متحررا لتوه من براثن الاستعمار ويحدو مواطنيه التفاؤل والأمل في بناء غد أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب بلدان القارة العجوز لم تكن تفرض في السابق تأشيرات لدخول أراضيها على التونسيين. كما أن سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية كان معتبرا وهو ما لم يكن يشجع التونسيين كثيرا على الهجرة خاصة إلى ايطاليا، التي باتت اليوم المقصد الأول للهجرة السرية لأبناء الخضراء، باعتبار أن عملتها في ذلك الوقت، أي الليرة، لم تكن ذات قيمة في أسواق الصرف.

متغيرات جديدة

وتغيرت المعطيات مع قطع الأوروبيين لأشواط متقدمة في سبيل وحدتهم، فدخلت بلدان عديدة مثل ايطاليا إلى منطقة اليورو وفرضت تأشيراتها على التونسيين بالتزامن مع تحسن اقتصاداتها واعتمادها للعملة الأوروبية الموحدة. وباتت هذه البلدان مع اعتمادها لليورو فردوسا للتونسيين ولغيرهم من أبناء الشمال الافريقي بالإضافة إلى بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

ولعل ما زاد الطين بلة هو ارتفاع نسبة الشباب في تونس بالتوازي مع اقتصاد لم يصنع الثروة ولا فرص العمل بسبب استشراء الفساد وذلك بالرغم من أن البلد كان يحقق نسبة نمو تفوق الخمسة في المئة. فانتشرت البطالة بشكل لافت وشملت أصحاب الشهادات العليا الذين ارتفعت نسبتهم من حيث الكم بعد أن انتهجت الدولة في زمن بن علي، سياسة إصلاح تعليمية فاشلة أفرزت عددا كبيرا من أصحاب الشهادات العليا ليست لهم القدرة على فرض أنفسهم على سوق الشغل وذلك بخلاف الفترة البورقيبية التي كانت فيها السياسة التعليمية ترتكز على التكوين الجيد دون إيلاء أهمية للعدد، فلم تكن هذه الشهادات العليا متاحة لأي كان بل لأصحاب الكفاءة العالية دون سواهم.

الهجرة غير الشرعية

يقول محمد جويلي المدير العام السابق للمرصد الوطني للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس في حديثه لـ «القدس العربي»: «إن الهجرة هي جزء من التركيبة السوسيولوجية للبشر. فهي ظاهرة قديمة قدم الوجود الإنساني ولكنها في كل سياق تأخذ منحى مغايرا من حيث الدوافع والاتجاهات وكيفية انجازها. هناك هجرات تعكس قوة مجتمعية وديناميكية مؤسسة وهناك هجرات تكشف عن مآس اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها. وأضاف ان «تونس تشهد منذ حوالي 20 عاما بروز ظاهرة الهجرة السرية والتي تسمى الهجرة غير النظامية عند المؤسسات الدولية. والرغبة في الهجرة لدى الشباب خصوصا مرتبطة بالدوافع أي المعنى الذي يعطيه الفرد عندما يفكر في إنجاز مشروع له علاقة بالهجرة». ويقول ان «هذه الدوافع قد تكون مرتبطة بوضع الفرد من ناحية الشغل أساسا وهنا يصبح مشروع الهجرة إصلاحا لوضع يعتبره الفرد وضعا مأساويا لا يمكن تجاوزه إلا بقرار هو الآخر مأساوي أي الانخراط في مشروع هجرة سرية بما يحمله من مخاطر كبيرة».

ويضيف: «في دراسة حديثة حول وضع الشباب في تونس وفي المسألة المتعلقة بالهجرة تبين أن الهجرة لم يعد فقط مشروعا فرديا يخص الشاب لوحده. فقد أصبحت مشروعا عائليا، إذ أن 49 في المئة من الأولياء يقبلون ويشجعون أبناءهم على الهجرة دعما لمصالحهم. ولكن المصالح تصبح مشتركة ماديا ورمزيا عندما ينجح مشروع الهجرة للشاب فتصبح الهجرة هنا من أهم الموارد التي يمكن أن تغير وضع العائلة إلى الأفضل. ولكن المثير في المسألة أن 2 في المئة من الأولياء يقبلون بهجرة أبنائهم سريا إلى أوروبا عبر قوارب الموت وهو ما يؤكد أن هناك رغبة من الأولياء للتخلص من مشاكل أبنائهم في ظل انعدام حلول واقعية لمشكل البطالة والأكثر من ذلك للرغبة في العيش في ظروف جيدة جدا لا تتحقق حسب اعتقاد هؤلاء الشبان وعائلاتهم إلا بالذهاب إلى أوروبا».

استشراء الفساد

وتقول الباحثة والناشطة الحقوقية التونسية آمنة الشابي في حديثها لـ «القدس العربي» أن من أسباب اقبال التونسيين على الهجرة خلال المرحلة السابقة هو فشل الدولة في إيجاد فرص الشغل وذلك بسبب الفساد الذي انتشر انتشار النار في الهشيم رغم أن الاقتصاد التونسي كان يحقق نسب نمو معتبرة. فمن المعلوم، حسب الشابي، أن تونس ليست بلدا فقيرا بل لديها تنوع في الموارد وثروات، وان كانت محدودة، فإنها كافية لـ»إعاشة» عدد محدود من السكان حرصت عليه دولة الاستقلال بفعل سياسة تحديد النسل التي انتهجها الزعيم بورقيبة.

فتونس، حسب محدثتنا، ليست مصر ذات المئة مليون نسمة حتى يعجز حكامها عن إيجاد الحلول الكفيلة بايقاف نزيف الهجرة السرية دون الحاجة إلى التسول من صناديق النقد والبنوك العالمية والإقليمية. واتفق أغلب الطيف السياسي والاجتماعي في تونس على أن الفساد هو أصل الداء ووجبت معالجته معالجة فعلية ومن الجذور حتى ينهض البلد ويراكم الثروات ويوفر مواطن الشغل لشبابه حتى يحول دون ركوب قوارب الموت، تضيف الشابي.

نخبة أنانية

أما مروان السراي الباحث في المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق فيقول لـ «القدس العربي» أن الهجرة السرية، وإن كانت موجودة في تونس من قبل، إلا أنها انتشرت أكثر بعد الثورة، خاصة مع ازدياد الفقر وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية ومرور الاقتصاد بأزمة لم يعرفها منذ الاستقلال توجت بتراجع الدينار إلى مستويات قياسية. لقد تسببت هذه العوامل في عجز الدولة عن تشغيل شبابها من الحاصلين أو غير الحاصلين على شهادات عليا والذين لم يجدوا سبيلا سوى التوجه شمالا نحو السواحل الايطالية ومنها إلى ربوع القارة العجوز.

فالنخبة التونسية، حسب السراي، أنانية، ركبت على ثورة الشباب المنتفض في الجهات الداخلية من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية، وحققت مطالبها مثل حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة وغيرها لكنها لم تلتفت إلى مطالب المهمشين. فبعد مرور ست سنوات على الإطاحة بنظام بن علي لم يتحقق شيء لشباب سيدي بوزيد والقصرين والحوض المنجمي والأحياء الفقيرة في العاصمة والمدن الكبرى. فهؤلاء، لا تعنيهم حرية التعبير كثيرا ولا من وصل إلى قصر قرطاج أو من هو صاحب الأغلبية في قبة باردو ولا من تم الاتفاق عليه بين الكتل النيابية ليكون صاحب القصبة، بل يعنيهم في الأساس الشغل للعيش بكرامة وعدم تعريض حياتهم للمخاطر بحثا عن لقمة العيش في ربوع القارة العجوز أو في غيرها.

ملف حارق

ويقول محمد درغام عضو المكتب الوطني لحزب المبادرة الدستورية لـ «القدس العربي» أن ملف الهجرة السرية هو من الملفات الحارقة التي تؤرق مضاجع الطبقة السياسية في تونس. فلا أحد يقبل بتعريض أبناء الخضراء لحياتهم للخطر وموتهم غرقا في عرض البحر أو نجاتهم ومعاملتهم بطريقة مهينة من قبل السلطات في الضفة المقابلة للمتوسط.

والهجرة السرية حسب درغام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه تونس ولا يمكن إيقافها إلا بمعالجة هذين الملفين اللذين باتا معضلة حقيقية خاصة بعد الثورة. فلا يمكن إيجاد فرص العمل لهؤلاء الشباب الذين نفروا وطنهم، بنسبة نمو لا تتجاوز 2 في المئة أو لعلها لم تبلغها منذ الثورة بإعتبار وأن التونسي عموما لا يثق في الأرقام التي قدمتها الحكومات التي تعاقبت على القصبة منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 والتي تحدث بعضها عن نسبة تفوق 3 في المئة.

شرطي المتوسط

ويضيف قائلا:» بلدان أوروبا للأسف لا تساعد جديا بلدان جنوب المتوسط من أجل مقاومة هذه الظاهرة مقاومة حقيقية تعالج الجذور وأصل المشكلة، وتتمثل هذه المعالجة في مساعدة تونس اقتصاديا ليس من خلال منحها الهبات والقروض بل من خلال إلغاء العمل باتفاقيات سابقة تشتري بموجبها بعض هذه الدول من تونس موادها الأولية بسعر زهيد. دول شمال المتوسط تمد دول الجنوب فقط بالمعدات والسفن وأجهزة الرصد لمراقبة السواحل ومنع تسلل المهاجرين منها، بل أن الاتحاد الأوروبي قرر النزول إلى الميدان وأصبح هو شرطي المتوسط بامتياز من خلال عملية صوفيا، إذ يبدو أنه لم تعد له ثقة في دول الجنوب أو أن تدفق المهاجرين السريين وصل إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عليه بعد الدمار الذي طال المنطقة نتيجة للربيع العربي».

أو لم تتجاوز أعداد المهاجرين السريين التونسيين في وقت ما، وتحديدا بعد سقوط نظام بن علي، سكان جزيرة لامبيدوزا الايطالية حتى خشي أهل الجزيرة من احتلال الوافدين الجدد لها؟ يتساءل محمد درغام، ويضيف: «أليست ليبيا المجاورة باتت بدورها معبرا للمهاجرين السريين نحو الجنوب الايطالي بسبب حالة الفوضى التي تجتاح البلد والتي تجعل السلطات عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة؟».

الثراء السريع

أما الحقوقي صبري الثابتي فيقول لـ»القدس العربي» أن هناك عاملا آخر يدفع بالتونسيين إلى المخاطرة وركوب البحر وامتطاء زوارق الموت قاصدين الأراضي الايطالية وهو عامل الإثراء السريع. ففي ايطاليا، وبحسب محدثنا، توجد مافيات عالمية مثل «الكامورا» في مدينة نابولي، و»الكوزا نوسترا» في جزيرة صقلية، و»الندرنغيتا» في كالابريا، بعض هذه المافيات تتاجر في المخدرات وهي بحاجة لمن يخاطر وينقل لها البضاعة للزبائن في ايطاليا وخارجها حتى إذا تم القبض على الناقل يتحمل وحده المسؤولية دون سواه.

ويضيف: «إذا حصل وتمكن المهاجر من القيام ببعض العمليات الناجحة فإنه يحصل على أموال طائلة من المافيا الايطالية في زمن قياسي يمكنه من العودة إلى تونس بسيارة فاخرة ومبلغ محترم من المال يتيح له شراء منزل فاخر وتأسيس مشروع تجاري. وهو ما يجعل أعناق أبناء حيه الفقير تشرئب إليه للنسج على منواله عوض السعي لنيل الرزق بعرق الجبين والرضا بالقليل».

ويختم قائلا: «فالأمر يتعلق في هذه الحالة بأزمة أخلاق وبمجتمع يقدس المادة وصاحبها بغض النظر عن مصدر الكسب وذلك بعيدا عن مسؤولية الدولة التي لم تحارب الفساد ولم تنهض بالاقتصاد ولم تحقق الكرامة لشعبها. ويتعلق الأمر بظاهرة منتشرة في تونس وليس بحالات عابرة وشاذة هنا وهناك وهي ظاهرة الانبهار والاعجاب بصاحب المال سواء أكان فاسدا أو لم يكن».