﻿الاعتراف بالحب لدى الألمان يستغرق في الغالب وقتا طويلا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن البالغين الألمان يستغرقون في العادة وقتا طويلا جدا، قبل أن يقولوا عبارة «أنا أحبك» لمن يحبونهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس الرأي أن 20 في المئة فقط من الألمان اعترفوا بحبهم بعد أسبوع من بدء العلاقة، وبلغت نسبة المعترفين بعد هذه الفترة القصيرة 26 في المئة بين الرجال مقابل 14 في المئة بين النساء.وكان الاستطلاع الذي أجري على أكثر من 1000 شخص تبدأ أعمارهم من 18 عاما، منصبا على السؤال حول أقصر فترة قبل الاعتراف بالحب. وأظهرت النتائج أن 23 في المئة ممن شملهم الاستطلاع استغرق الأمر منهم شهرا واحدا على الأقل، فيما قال 15 في المئة من المستطلع آراؤهم إنهم وجدوا اللحظة المناسبة للاعتراف بالحب بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاقة، وذكر 8 في المئة أنهم اعترفوا بحبهم بعد ستة أشهر، بينما استغرق الأمر تسعة أشهر إلى واحد في المئة ممن شملهم الاستطلاع.

وطالت مدة ما قبل الاعتراف بالحب لتصل إلى عام بالنسبة إلى 2 في المئة وإلى عامين بالنسبة إلى واحد في المئة، فيما قال 6 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يقولوا أبدا لشركائهم «أنا أحبك»، وأوضح 2 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يقعوا في الحب أبدا.

وتراوحت إجابات 22 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بين «لا أعرف» أو عدم الإجابة على السؤال. (د ب أ)